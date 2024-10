“Pessimo esempio”: dal grande amore allo scontro inatteso | Gemma Galgani silurata dal cavaliere, scintille in studio

Gemma Galgani è stata criticata da una persona che ha fatto parte del programma televisivo Uomini e Donne in passato. Qualcuno ha già capito di chi si tratta.

Tutti sono concordi nel dire che Gemma sia una delle dame più note del programma televisivo di Maria De Filippi. Nonostante accumuli varie delusioni, non perde mai la speranza di trovare il vero amore.

Nelle ultime settimane ha avuto modo di approfondire la conoscenza del cavaliere napoletano Valerio, il quale fin dall’inizio a palesato il suo interesse. Qualche puntata fa si è presentato con un regalo, ovvero un completino intimo, ed è emerso che è stato acquistato mentre era in compagnia di un’amica.

La situazione ha assunto una brutta piega punto totale che Gemma gli ha dato un ceffone e Gianni Sperti è intervenuto invitandolo a tornare da Giorgio Manetti, dato che ha riferito che si conoscono. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sul profilo instagram @lorenzopugnaloni.it qualche giorno fa è stata pubblicata una sorta di intervista a Giorgio Manetti in merito a quanto è accaduto nello studio tra Gemma e l’ormai ex pretendente Valerio. Le sue parole sicuramente non finiranno nel dimenticatoio.

L’intervista di Giorgio Manetti sulla puntata

In merito a quanto detto da Gianni, Giorgio ha confermato che conosce Valerio da circa 6 anni. Si trovavano nella giuria di un concorso di bellezza a Sanremo e hanno scambiato qualche chiacchiera, però da allora non si sono più incontrati. Solo quando lo ha visto nello studio del programma televisivo gli ha inviato un messaggio, ma non c’è stato alcun proseguo.

Poi ha voluto aggiungere un suo parere sull’opinionista: “Ma chi si crede di essere? Viviamo su due diversi molto distinti e separati, io e lui. Non capisco come si sia permesso…Sono rimasto basito dall’arroganza“. Infine ha espresso un parere sul gesto di Gemma.

“Certi atteggiamenti sono diseducativi”

Tutti ricordano la scena dello schiaffo che Gemma ha dato a Valerio, il quale cercava di spiegare le cose dal suo punto di vista. La situazione è degenerata e l’uomo ha deciso di fare un passo indietro anche per questo gesto che ha definito poco elegante. Giorgio non ha fatto altro che dargli ragione.

“Al di là che venga fatto da un uomo o da una donna è un pessimo esempio, non sei su una tv locale, ma su una tv nazionale. Vedo che la persona condannata è la persona che ha ricevuto lo schiaffo, cioè gli ha tirato lo schiaffo e gli sono stati fatti anche gli applausi”, ecco quanto detto da Giorgio senza filtri. Riceverà una risposta o si opterà per il silenzio? Lo scopriremo nei prossimi giorni.