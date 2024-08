“Pesca sempre il peggio”: Signorini sotto accusa per il prossimo GF | L’ultimo VIP del cast ha destabilizzato gli animi

Commenti al vetriolo per Signorini. Il vippone scelto per il prossimo GF lascia perplessi i più.

Manca davvero poco, pardon, pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva. Ed ecco che, puntuale come un’orologio svizzero è prontissimo a farci divertire, arrabbiare ed emozionare il padre di tutti i reality. In studio ritroveremo la splendida opinionista Cesara Buonamici e la ragazza Social Rebecca Staffelli. Alla conduzione confermatissimo Alfonso Signorini.

Il conduttore anche nel corso della scorsa edizione, quella che, tanto per capirci, ha subito una vera e propria rivoluzione per decisione dello stesso AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha avuto non poche gatte da pelare. Diciamo che dopo un’inizio molto convincente e in cui si respirava un’aria tranquilla all’interno della Casa poi sono arrivate ben presto clamorose perturbazioni.

E così anche gli autori hanno chiamato più volte i concorrenti, che ora si chiamano semplicemente inquilini, hanno iniziato a richiamarli ripetutamente nel confessionale per riprenderli. Nonostante ciò le diatribe tra di loro non si sono placate. Non per nulla erano praticamente all’ordine del giorno e, persino, della notte.

Signorini sotto accusa per il prossimo GF

Di certo l’attenzione dei telespettatori è stata più alta quando ha varcato la famosa porta rossa Mirko Brunetti, grande protagonista di Temptation Island. Poco dopo è stata la volta di Perla Vatiero, sua ex con la quale, una volta concluso il GF è tornato insieme, per poi distanziarsi da lei in tempi recenti, nonché di Greta Rossetti, la tentatrice che gli aveva rubato il cuore nel viaggio sentimenti.

In ogni caso il loro triangolo amoroso era molto piaciuto e il fatto che sia stata Perla a vincere il reality, dopo che da mesi si mormorava che la vittoria potesse essere solo di Beatrice Luzzi, arrivata poi seconda, ha fatto chiaramente intendere come lei sia molto amata dal grande pubblico. E così pure quest’anno Signorini ci riprova a bissare lo stratagemma messo in atto lo scorso anno con un altro vippone. Peccato che il suo nome abbia lasciato l’amaro in bocca a molti.

“Pesca sempre il peggio”, il commento al vetriolo per il vippone

Si vociferava da mesi il fatto che l’ex protagonista dell’edizione 2024 di Temptation Island Lino Giuliano potesse essere tra i nuovi concorrenti del GF e ora è arrivata la conferma. Ce ne ha parlato il giornalista Giuseppe Porro su Instagram sottolineando però che la fonte ufficiale di tale appetitosa news sia il sempre accorto Davide Maggio.

In tanti a questo punto hanno iniziato a ipotizzare che dunque, dietro a questa scelta, ci sia la strategia di riproporre il famoso triangolo con l’entrata successiva nel gioco dell’ex fidanzata Alessia e della tentatrice Maika. I commenti sono perlopiù al vetriolo ma uno su tutti troneggia: “Signorini pesca sempre il peggio…”. E ora sì che il conduttore ha un’altra gatta da pelare!