Peppe Vessicchio, dopo averlo visto ad Amici c’è il grande ritorno: spalancate di nuovo le porte di Mediaset | A chi fa le scarpe

Per la gioia dei fan Peppe Vessicchio tornerà nel piccolo schermo in un altro programma televisivo e non si tratta di Amici. Andiamo a scoprire dove lo rivedremo

Giuseppe Vessicchio, nato a Napoli il 17 marzo 1956, è un artista a 360 gradi: musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore e personaggio televisivo di spicco. Si è sempre dedicato alla musica fino a quando ha ottenuto una collaborazione con Gino Paoli, con il quale ha scritto Ti lascio una canzone e Cosa farò da grande.

Per qualche anno ha dato spazio alla comicità per poi passare definitivamente alla musica. Nel corso del tempo ha vinto 4 Festival di Sanremo come direttore d’orchestra e ha ricoperto lo stesso ruolo nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Allo stesso tempo è stato arrangiatore per Andrea Boccelli, Zucchero, Biagio Antonacci e tanti altri ancora. Dal 2017 è anche direttore artistico e parte della giuria selezionatrice de Lo Zecchino d’Oro. Inoltre nel 2020 si è esibito sul palco dell’Ariston con Le Vibrazioni ed è stato un vero successo.

Da un po' di tempo non compare nel piccolo schermo, ma gli italiani possono stare tranquilli perché a breve tornerà con un nuovo programma televisivo della Mediaset e non si tratta di Amici.

Peppe Vessicchio torna in tv, ma non si tratta di Amici

Nonostante tutti gli impegni professionali, il suo nome sarà sempre legato al Festival di Sanremo. Dove c’è la musica, è inevitabile la sua presenza. Non poteva fare eccezione nemmeno stavolta.

Di recente un indizio fondamentale è stato dato dalla pagina social di un noto ristorante romano. Sono state condivise delle foto con alcuni volti celebri del mondo dello spettacolo e tra questi non poteva mancare Vessicchio. Ma cosa sta bollendo in pentola? Ecco la risposta.

Nuovo programma televisivo dedito alla musica

In questi giorni Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di scatti in compagnia di Paolo Noise e Marco Mazzoli. I De Paolis Studio di Roma hanno fatto da sfondo ed è proprio lì che si stanno registrando le puntate di alcuni programmi televisivi. In realtà i tre pare che lavoreranno insieme davanti alle telecamere, ma non si sapeva ancora nulla sull’argomento fino a qualche ora fa.

Tuttavia sono andati a cena al Ristorante MADO e al tavolo c’erano sia Enrico Papi che Peppe Vessicchio. Durante la serata è stato svelato al personale che a tutti i commensali è stato assegnato il programma Tilt – Tieni il tempo. È la nuova trasmissione dedica alla musica di Italia 1 che andrà in onda a partire dal mese prossimo. Papi sarà il conduttore mentre Peppe Vessicchio che ruolo avrà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

