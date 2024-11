Pensioni, senza questo step perdi il BONUS di fine anno | Nessuno ti aveva avvertito, due giorni e sei fuori dai giochi

Attenzione a quello che stanno combinando con le pensioni: se fai un passo falso sei fuori dai giochi per sempre.

Ah, il capodanno! Luci, regali, pranzi interminabili e una pioggia di spese che mette tutti in allarme, specialmente chi deve fare i conti con la pensione e le tasse. Dicembre è quel mese in cui, tra una fetta di panettone e l’altra, ti ricordi improvvisamente del saldo IMU, delle rate rimandate e del fatto che i soldi non crescono sugli alberi di Natale.

Questo periodo dell’anno è accompagnato da un sottofondo meno allegro: il suono dei conti da pagare. Dicembre non porta solo lo spirito natalizio, ma anche un promemoria delle tasse in scadenza e delle spese inevitabili. Tra bollette, rate arretrate e l’immancabile IMU, il peso economico si fa sentire proprio quando si vorrebbe pensare solo ai festeggiamenti.

La pensione, che dovrebbe garantire un po’ di serenità, spesso sembra evaporare tra un costo e l’altro, lasciando poco margine per i lussi natalizi. E così, mentre le città si riempiono di addobbi e si respira aria di festa, molti anziani si ritrovano a fare i conti con un bilancio che non quadra.

Giovani italiani: sogni infranti e stipendi fantasma

E i giovani? Loro al massimo sperano in qualche lavoretto natalizio per mettere insieme due spicci. I dati parlano chiaro: precarietà e stipendi bassi sono il nuovo Grinch che ruba il Natale ai Millennials e Gen Z.

La stabilità lavorativa? Un miraggio. Molti si accontentano di contratti brevi o di stipendi che non coprono nemmeno l’affitto di una stanza. E così, mentre i nonni si lamentano delle tasse, i nipoti cercano di fare i conti con un futuro incerto, dove anche mettere da parte qualcosa per le feste sembra un lusso irraggiungibile.

Il bonus in pericolo

Per alcuni pensionati, dicembre 2024 porterà una piccola sorpresa. Oltre alla tanto attesa tredicesima, arriverà anche il famoso Bonus Natale. Questo bonus, pari a 154,94 euro, sarà destinato a circa 400.000 pensionati con redditi bassi. Non serve fare domande o compilare moduli complicati: l’importo sarà accreditato automaticamente il 2 dicembre, sia per chi riceve la pensione tramite banca che Poste Italiane.

Non è una novità: il Bonus Natale esiste dal 2000, grazie all’articolo 70 della legge n.388. Ma i requisiti per ottenerlo rimangono rigidi. L’importo è riservato a chi percepisce pensioni al di sotto del trattamento minimo INPS o poco sopra, con soglie di reddito annuale aggiornate per il 2024. Se la pensione annuale non supera i 7.781,93 euro, il bonus sarà accreditato interamente; per chi sta appena sopra questa soglia, l’importo sarà proporzionalmente ridotto. Perciò, non fare passi falsi. La notizia è diffusa da Brocardi.it.