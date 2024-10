Pensi di essere sincero e onesto? | Fai questo TEST e poi ne riparliamo: 7 su 10 si rivelano FALSI

Vuoi scoprire se sei una persona sincera e onesta? Allora affronta questo test a tuo rischio e pericolo. La maggior parte hanno amare sorprese.

Non si finisce mai di conoscere sé stessi. E c’è anche chi aggiunge, con una punta di amarezza, che non basti una vita intera per riuscirci. Certo che mettersi, metaforicamente parlando, a nudo, non è facile per nessuno, specie se si ha paura di conoscere le fragilità in grado di mandare in tilt anche la chi apparentemente è più forte.

Definirsi poi, in linea di massima una persona falsa non è una passeggiata, visto che potremmo esserlo in base alle situazioni e a chi abbiamo innanzi. C’è chi poi sostiene che una bugia a fin di bene non sia un male, ma, anzi, da vedersi come un gesto di infinito amore. In ogni caso, se volete scoprire come siete per davvero, non vi resta che affrontare in tutta calma questo test.

Lo troviamo disponibile su Grantennistoscana.it. Quello che dobbiamo fare è molto semplice e intuitivo. Dobbiamo, in poche parole, osservare questa immagine e rispondere a un solo quesito dopo pochi distanti. La nostra risposta la dovremo dare dunque di pancia. Che cosa vediamo per primo, un pesce o forse un occhio?

Test della sincerità, dì cosa vedi per primo

Può anche accadere che li vediamo insieme, anche perché sono parecchio evidenti entrambi. Ciò può gettarci in men che non si dica in uno stato confusionale, che non ci porta a nulla di buono. Ergo, che fare? Chiudiamo gli occhi e lasciamoli chiusi per qualche istante. Facciamo un bel respiro, riapriamoli e riguardiamo l’immagine.

Dopo solo due secondi riveliamo quale fra i due oggetti ci piace di più. A quel punto saremo pronti per leggere, con molta attenzione, il responso. E qui non c’è da scherzare. Pertanto, prima di accingerci a fare tale scoperta, dobbiamo anche sapere che quello di cui veniamo a conoscenza potrebbe non piacerci. Difatti, dati e sondaggi alla mano,7 persone su 10, sono risultate tristemente false.

Occhio o pesce? I responsi relativi

Andiamo ora coi responsi. Se avete optato per il pesce potete rallegravi e festeggiare. Siete infatti persone, semplici, genuine e pratiche. Non pretendete molto da voi stessi e dagli altri. Inoltre puntate a vivere una vita semplice e tranquilla. Odiate che qualcuno decida per voi e puntate sempre all’autenticità, che può, tuttavia, portare, in alcuni casi, ad essere anche troppo spietati in nome di una fulgida sincerità.

Se invece avete optato per l’occhio vuol dire che nascondete molte insicurezze nel vostro animo e che, per difendervi dal giudizio altrui, portate una maschera. Tutto ciò non vi permette di farvi conoscere dagli altri, e cosa ancora ancora più grave, di comprendere voi stessi e la vostra essenza, Capite bene che in questa situazione non potrete mai essere compresi e amati fino in fondo, anche perché, sotto sotto, non vi comprendete e amate nemmeno voi stessi.