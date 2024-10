Pensi di essere il più INTELLIGENTE della famiglia? Benissimo | Mettiti alla prova con questo test e ne riparliamo: risolvilo in 10 secondi

Vuoi sapere veramente quanto sei intelligente? Affronta questo test e lo saprai subito.

Ti vanti sovente durante pranzi o cene in famiglia o comunque fai intendere di essere il più intelligente fra i presenti? Millanti di esserlo fra i tuoi consanguinei e la cosa accade anche fra i tuoi colleghi? Al di là di apparire presuntuoso, sappi che puoi anche sbagliarti, di tanto in tanto.

Ricordati che l’intelligenza sovente non va a braccetto con le lauree e con il successo sul lavoro. Dunque se veramente ti sei rivisto un questo ritratto, ti conviene pensarci almeno mille volte. Tuttavia, se vuoi metterti alla prova e hai coraggio da vendere, potresti cimentarti in questo test.

Ti aiuterà a comprendere se veramente sei intelligente come dici. Rilassati, sorseggia un bicchiere d’acqua e prenditi 5 minuti tutti per te. Dunque fai un salto metaforico sul canale YouTube di Marco Ripà e rispondi ai quesiti che troverai in formato video in suddetto test dell’intelligenza generale.

Test dell’intelligenza, in poche mosse ti svelerà il tuo grado intellettivo

Non bluffare, fermando la clip di contino, con lo scopo di prenderti più tempo per rispondere alle domande. Se non rispetterai questo aspetto per rispondere a sei domande non potrai dire di ricevere un responso affidabile. Esso ti dirà, senza tanti giri di parole, in quali aree di pensiero sei più bravo e ti arriveranno più dritte su come potenziare le altre.

Tra le varie domande a cui dovrai rispondere c’è quella in cui dovrai capire in 15 secondi quale bicchiere contiene più acqua. Chiaramente poi avrai anche svelata la risposta esatta, con tanto di spiegazione. Per un’altra invece, ci riferiamo espressamente alla terza, avrai solo 10 secondi e dovrai fare leva sulla tua vista. In altri casi dovrai andare di logica, così come affidarti alla matematica, che non è un’opinione.

Ora non ci daremo più tante arie

Insomma c’è di che sbizzarrirsi, anche se, come sottolinea Marco, non bisogna prendere per oro colato esattamente quel che potremmo scoprire, anche perché può essere che, per via della stanchezza mentale, che può travolgere pure quella fisica, possiamo toppare nel dare le risposte ad alcuni quesiti.

Oppure sapendo quale sia lo scopo di questo gioco, sperando di non fare magre figure, tentiamo di rispondere prima ancora che scada il tempo alle domande. Potremmo anche essere vinti anche dal panico, che poi è talmente forte da portarci all’errore. Dunque affrontiamo questo test con la massima serenità ma, in ogni caso, smettiamola di fare la figura dei sapientoni.