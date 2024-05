Pelle sempre perfetta come a 20 anni, gli scienziati hanno rivelato la routine perfetta: seguila e ringovanisci subito

Vuoi mantenere una pelle del viso luminosa e levigata anche in età matura? Segui questi step ogni giorno.

Il viso, insieme alle nostre mani, è il nostro primo biglietto da visita. E di certo se non lo curiamo come si deve poi non facciamo, come si suol dire, una gran figura. Ok, le donne possono puntare a make up, se lo sanno usare correttamente e in maniera ingegnosa, per eliminare imperfezioni e raddolcire i segni del tempo, ma non sempre basta.

E poi ci sono delle situazioni, come per esempio al mare o in piscina, quando il trucco sarebbe bandito anche se c’è chi non ci rinuncia nemmeno in quei frangenti e punta persino a quello permanente. In ogni caso non si può fingere sempre e quando ci si ritrova la sera o al mattino faccia a faccia con il proprio specchio non ci si può mentire.

Se da un lato quando si hanno 20 anni si può notare, magari a parte qualche piccolo punto nero o brufoletto, una pelle bella e levigata poi, con il trascorrere inevitabile del tempo, le cose cambiano. Chiaro è che non possiamo scongiurare l’arrivo di qualche ruga o non invecchiare ma possiamo comunque mantenere al top la nostra pelle anche se non siamo più giovanissime.

Pelle al top anche se non si hanno più 20 anni

In realtà per mantenerla così dobbiamo correre ai ripari fin da quando siamo ragazze. Se infatti da giovani non ce ne siamo curate non possiamo poi, una volta cresciute e maturate, pretendere chissà quali miracoli. La prima cosa a cui pensare è quella di seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata.

In essa non devono mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. Fondamentale è mantenersi costantemente idratate e stare lontane dal fumo e dal alcol. Bene è praticare attività motoria. Tutto ciò influisce molto sulla salute anche della pelle del nostro viso, oltre che utilizzare prodotti di qualità e adatti alla tipologia della nostra epidermide, così come seguire questa semplice routine di bellezza quotidiana.

La routine quotidiana che ci mantiene belle a lungo

Sono sostanzialmente tre le parole d’ordine da tenere sempre a mente. Quali sono? Detergere, tonificare e nutrire. Andiamo per gradi. Per svolgere il primo e il secondo step ogni sera, prima di andare a nanna, strucchiamoci gli occhi con uno struccante e puliamo la pelle con latte e tonico. Possiamo anche utilizzare al loro posto un apposito gel.

Infine, per il terzo dobbiamo semplicemente puntare a una valida crema notte e a una giorno ad alto potere idratante. Non dimentichiamoci nemmeno di una mirata per il contorno occhi. E una buona maschera, una volta a settimana, per tenere idratata e pulita la nostra pelle è un vero toccasana.