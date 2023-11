Paolo Brosio con la morte negli occhi: non c’è stato nulla da fare | La tragedia agghiacciante consumata all’improvviso

Paolo Brosio ha raccontato un episodio che ha colto tutti alla sprovvista. Andiamo a scoprire cosa è successo al punto tale da far preoccupare i fan

Paolo Brosio è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. A solo 19 anni è entrato nel mondo del giornalismo collaborando con il quotidiano La nazione di Firenze per ben 8 anni.

Dopo la laurea ha ottenuto il ruolo di dirigente dell’ufficio stampa del notiziario dell’Università di Pisa e solo nel 1990 è diventato inviato speciale di Studio aperto su Italia 1. A seguire nel suo curriculum ha inserito il telegiornale di canale 5 e Rete 4, Quelli che il calcio, domenica in, Italia che vai e Linea Verde.

Si è messo alla prova anche all‘Isola dei famosi nel 2019 ed è diventato poi ospite fisso di Che tempo che fa e opinionista di alcuni programmi televisivi della Mediaset. Tre anni fa ha partecipato anche alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di una vasta cultura e sfrutta il piccolo schermo per lanciare i messaggi importanti, soprattutto quelli inerenti alla fede religiosa. Grazie ad essa è riuscito ad affrontare uno dei momenti più tragici della sua vita.

Paolo Brosio affranto dalla tragica notizia

Paolo Brosio ha incuriosito anche per la sua vita privata. Ha divorziato da Serenella Corigliano per poi sposare successivamente una modella cubana Gretel Coello. Dopo l’ennesimo divorzio ha avuto una relazione con la giovanissima Marialaura De Vitis e ora non è chiaro se nella sua vita c’è qualche altra donna.

Essendo un personaggio pubblico, rilascia sempre volentieri delle interviste. Stavolta si è messo a nudo ai microfoni dell‘Adnkronos parlando della sua esperienza giornalistica e del dolore di una grande perdita che ha cambiato per sempre la sua vita.

“Mi ha salvato la fede”

“Ho sofferto tanto per la morte di mia madre. Sono figlio unico ed ero legatissimo a mia mamma, avevo fatto anche tante cose con lei, anche in tv. E avendo perso anche mio padre è stata durissima. Mia madre è vissuta fino a 102 anni quindi per me è già una grazia incredibile. Siamo stati tanto insieme negli ultimi anni mi sono dedicato tanto a lei“.

Poi ha proseguito nel discorso versando qualche lacrima perché ci sono detti addio a distanza perché lei era in ospedale: “Vederla morire da una telecamerina su WhatsApp è stata una sofferenza tremenda. Mi ha salvato la fede, se non avessi avuto la fede sarei stato spacciato”. Destino avverso per l’uomo, ma in compenso è riuscito ad affrontare questa perdita avvalendosi del suo forte credo.