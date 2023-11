Paola Cortellesi, siete abituati a vederla sempre super elegante: in bikini è uno schianto mozzafiato

Paola Cortellesi, l’attrice in bikini è un vero schianto. Da rimanere estasiati.

Compirà ufficialmente 49 anni, avvicinandosi pericolosamente ai 50 il prossimo 24 novembre la divina Paola Cortellesi. Parliamo di un’attrice sopraffina per il Grande Cinema che di recente ha debuttato con successo pure nelle vesti di regista. Inoltre è anche una donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare.

Non per nulla in costume da bagno e in particolare in bikini è un autentico schianto. L’artista, e stiamo parlando di una con l’A maiuscola, è completa, dal momento che non è un assoluto talento solo nell’arte della recitazione, ma sa anche condurre e cantare in maniera impeccabile, oltre che imitare.

In passato l’abbiamo vista in TV numerose volte accanto a Rosario Fiorello e co-condurre insieme alla sua grande amica di vita Laura Pausini. Attualmente la Cortellesi è al Cinema con la pellicola C’è Ancora Domani, uno dei film più visti al botteghino e che l’ha vista debuttare alla regia.

Paola Cortellesi, uno schianto in bikini

Nel cast troviamo, tra gli altri, anche Valerio Mastandrea e Vinicio Marchioni. Paola è felicissima per il successo riscontrato, soprattutto perché stanno andando a vederlo tante famiglie, nonché mamme coi figli. I commenti sono splendidi pure da parte del parterre maschile e ciò ha riempito il cuore dell’artista di sano orgoglio.

Un’artista che sta vivendo un momento magico sotto ogni punto di vista, dunque non solo meramente professionale. Difatti Paola da tanti anni è sposata con il regista Riccardo Milani, con cui è convolata a nozze nel 2011 dopo ben 9 anni di fidanzamento Lui è già stato sposato e ha già messo al mondo altri figli, mentre con Paola ha avuto Laura. Di certo la sua creatura sarà molto orgogliosa di avere una mamma così bella e informa a quasi 50 anni di età. Le foto in costume parlano chiaro. Uno schianto.

Fisico slanciato e lei sempre al top

Di certo non è una sorpresa notare che lei possieda un fisico slanciato, dal momento che anche quando la vediamo vestita di tutto punto, possiamo notare che lei sia magra, alta e per l’appunto bella slanciata. In ogni caso così, durante un momento di mero relax in vacanza con indosso solo pochi pezzi di stoffa, ci rivela qualcosa di inedito.

Parliamo di una fisicità pazzesca e di uno stacco di coscia da manuale. Paola non ha nulla da invidiare a una 30enne. Suo marito può essere ben fiero di avere al suo fianco una donna tanto affascinante. Chiaramente Madre Natura è stata molto magnanima con lei, che dal canto suo non ama starsene con le mani in mano e si mantiene in forma praticando Nordic Walking.