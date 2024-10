Panico a Uomini e Donne: “Portate una sedia e dell’acqua” | Attimi di paura in studio, c’entra la Galgani

Gemma Galgani è al centro dell’attenzione per ciò che è accaduto nello studio di Uomini e Donne. È calato in silenzio dopo una scoperta inimmaginabile.

Gemma Galgani è sicuramente una delle dame più note del Trono Over del programma televisivo di Maria De Filippi. In passato ha fatto sognare gli italiani con la love story avuta con Giorgio Manetti. Nonostante abbiano trascorso dei mesi insieme, lui non si è mai dichiarato innamorato eppure avrebbe voluto approfondire la conoscenza al di fuori del contesto televisivo.

Davanti a un rifiuto di lei, l’affascinante cavaliere ha fatto un passo indietro e non ne ha voluto più sapere. Lui è andato via mentre Gemma è rimasta con lo scopo di trovare l’anima gemella. Purtroppo fino a oggi ha avuto solo delusioni, ma non perde mai la speranza di innamorarsi.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una classe e di un’eleganza indiscusse. Non c’è da stupirsi se molti contattano la redazione per avere una possibilità con lei. Tra i vari pretendenti sembra che abbia avuto la meglio Valerio, un uomo di 63 anni di origini napoletane. Fin dall’inizio ha riferito di avere un forte interesse per Gemma, ma sembra che qualche scheletro sia uscito dall’armadio.

Uomini e Donne, attimi di tensione dietro le quinte

In una delle precedenti puntate, andate in onda su canale 5 dopo la soap opera Endless love, Valerio ha parlato davanti alle telecamere di un bacio che ha dato a Gemma. Lo ha descritto con un certo entusiasmo e Maria De Filippi è intervenuta dicendo che non si è voluto lavare i denti per avere ancora il sapore delle labbra di lei sulle sue.

In quella andata in onda mercoledì 9 ottobre è successo un qualcosa che ha colto tutti alla sprovvista. Gemma ha perso le staffe dando una sberla a Valerio. Ma cosa è successo? Andiamo subito a scoprirlo.

Gemma Galgani ha perso le staffe

Tutto ha avuto inizio quando Valerio ha consegnato un regalo a Gemma. Si trattava di un completino intimo che ha acquistato qualche giorno prima in un centro commerciale. Una dama de parterre femminile ha portato un video in cui lo ritrae in compagnia di una donna. Lui ha detto che ha chiesto consiglio a un’amica per il regalo, ma la faccenda non è risultata chiara agli opinionisti che hanno chiesto di contattarla telefonicamente.

I due sono andati indietro le quinte e, una volta conclusa la telefonata, Gemma si è infastidita ulteriormente perché il modo in cui la donna si è rivolta a lei non ha fatto altro che aumentare i dubbi. La situazione si è rivelata molto tesa e alla fine Valerio, stufo di non essere creduto, è andato via.