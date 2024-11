Pane RAFFERMO, non buttarlo via per nessun motivo | Puoi mangiarlo così ed è più buono di prima: risultato assicurato

Se nel mobile hai del pane raffermo non sbarazzartene perché potresti usarlo per una ricetta super gustosa. Andiamo a scoprire qual è.

Il pane sicuramente non può mai mancare a tavola. Nella maggior parte dei casi si è concordi nel dire che i primi a proporre le prime forme di lievitazione furono gli egiziani in antichità.

Allo stesso modo riscosse un grande successo nelle società greche e romane. Basta pensare che durante il periodo repubblicano erano aperti oltre 400 forni pubblici.

Era il cibo prediletto soprattutto da chi viveva in umili condizioni perché gli ingredienti erano alla portata di mano di tutti. Si utilizzavano farine di cereali o di legumi con acqua e si impastavano anche le focacce.

Tuttavia la vera grande rivoluzione nella panificazione si ottenne solo nel periodo rinascimentale quando fu introdotto il lievito di birra. Nell’Ottocento furono costruite le prime impastatrici meccaniche e da allora sono stati introdotte tante novità.

Attualmente si soddisfa il palato di chiunque: pane bianco, integrale, di segale, multicereali, la ciabatta, la baguette, il pane ha lievitazione naturale e tanto altro ancora. Tutti gustosissimi, ma dopo un paio di giorni la freschezza si perde e il pane tende a indurirsi. Qualcuno se ne sbarazza, ma commette un grande errore.

Pane raffermo, non buttarlo via! La ricetta perfetta esiste

Il pane raffermo non ha più una crosta croccante e la mollica risulta essere dura e friabile al tatto. È ricco di amido resistente, una fibra solubile che riduce l’indice glicemico. A tal proposito non si deve necessariamente buttare nella spazzatura.

Su Facebook nella pagina Alma TV Food il 2 maggio 2024 è stato pubblicato un video di una fantastica ricetta proposta da Nuova Casa Alice. Dura meno di 3 minuti, eppure il contenuto è piaciuto tantissimo.

Ingredienti per la ricetta del pane raffermo dorato fritto

Gli ingredienti da utilizzare sono 4 fette di pane raffermo, 2 uova, 60 g di Grana Padano, 600 g di funghi champignon, mezzo litro di olio per friggere, 1 spicchio di aglio, 30 g di prezzemolo, 200 g di brie, sale e pepe. Adesso passiamo al procedimento.

Prendere il pane raffermo e tagliare delle fette per poi bagnarle con l’uovo sbattuto all’interno di una ciotola. Si possono aggiungere sia sale che pepe e le fette devono restare nella ciotola per un bel po’ di tempo. Nel frattempo l’olio deve friggere e solo dopo qualche minuto si devono immergere le fette. Devono essere fritte su ogni lato per una manciata di secondi. Ancora calde devono essere condite con del parmigiano grattugiato. Poi in padella mettere olio, aglio e trifolare i funghi. Dopodiché a fine cottura si aggiunge il prezzemolo e si deve disporre il tutto su ogni fetta di pane. Il risultato piacerà sia a grandi che a piccini.