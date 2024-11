Paese dei BALOCCHI, ora è finalmente realtà | Pinocchio e Lucignolo ne sarebbero felici: porta i tuoi figli qui

Se ami la storia di Pinocchio allora non puoi non recarti in questo luogo a dir poco fantastico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’evento del mese.

Chi non conosce la storia di Pinocchio, il protagonista del romanzo più celebre di Carlo Collodi? Si tratta di un personaggio immaginario che ha accompagnato gli anni nella nostra infanzia e adolescenza. La marionetta nota per avere un naso che si allunga in base alle bugie.

Il critico Gerard Kamber nel 1969 scrisse un saggio in cui sosteneva che nel Decameron di Giovanni Boccaccio sono state individuate una novella da cui lo scrittore potrebbe aver preso spunto. Andando nello specifico, si tratta di quella che ha come protagonista l’ingenuo Andreuccio da Perugia.

Le avventure che vive Pinocchio sono entusiasmanti, soprattutto quelle nel Paese dei Balocchi. Attualmente con questo concetto si indica luogo immaginario dedito solo al divertimento. È una dimensione distante da quella reale e non necessita di sottostare a regole.

Secondo quanto riportato sul sito lanazione.it pare che in una determinata città italiana tornerà la tradizionale fiera di novembre con delle bancarelle, negozi e luna park che ricordano proprio il Paese dei Balocchi. Non tutti sanno che ci sono delle origini antichissime che meritano di essere ritenute.

Il Paese dei Balocchi esiste a pochi passi da una bellissima città

Il comune italiano in questione ha circa 22.000 abitanti e fa parte di Firenze in Toscana, nel Valdarno Inferiore. Distante 45 km dal capoluogo, il nome deriva dal latino “ficus” e tra i luoghi di interesse rientrano quelli religiosi (Abbazia di San Salvatore, Oratorio della Madonna della Ferruzza, Chiesa di Santa Maria delle Vedute, Convento della Vergine).

Da non dimenticare le architetture civili: Palazzo del Podestà, Palazzo Corsini, Palazzo Nelli, Villa Bassi e Palazzo Landini Marchiani. Ci sono anche musei, biblioteche e qui si trova anche la sede della rivista Erba d’Arno, dedicata alla letteratura e ha vari argomenti di cultura generale. Stiamo parlando di Fucecchio.

Tutte le informazioni sull’evento del mese

La fiera che si svolgerà a Fucecchio è nata come quella del bestiame nel secolo scorso. Si trattava di un evento che permetteva alle persone di acquistare e vendere animali. Oggi le cose sono cambiate, in quanto dal 1° novembre sono state messe a disposizione delle giostre spettacolari fino al 10 novembre. Saranno anche allestite delle bancarelle per le vie del centro.

Il luna park sta animando Piazza Aldo Moro e l’ingresso è libero. L’evento sarà aperto al pubblico dalle 8:00 fino alle 20:00. Coloro che decideranno di recarsi lì avranno la sensazione di essere catapultati in un’altra realtà. Grandi e piccini ricorderanno l’atmosfera tipica delle fiabe. Tra esplosioni di colori, risate e giusta compagnia il tutto sarà piacevole da vivere.