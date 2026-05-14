Ostia, uomo accoltellato dalla compagna: “Lo fanno anche le donne agli uomini?”

“Lo fanno anche le donne agli uomini?” La domanda può sembrare ruvida, ma davanti a un uomo ricoverato in pericolo di vita e a una donna arrestata per tentato omicidio non può essere evitata. La violenza nelle relazioni non ha sempre lo stesso volto e non segue sempre lo schema che l’opinione pubblica riconosce più facilmente. In questa storia la vittima è un uomo, l’aggressione è avvenuta dentro casa, la persona accusata è la compagna. È un fatto di cronaca che obbliga a guardare anche la parte meno raccontata della violenza domestica.

Una lite in casa, le urla, poi la chiamata al 112 fatta dalla madre della vittima. È iniziata così la mattina di sangue a Ostia, dove un uomo è stato accoltellato dalla compagna all’alba di giovedì in un appartamento di viale dei Romagnoli. Ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Grassi, in pericolo di vita, mentre la donna è stata arrestata dai Carabinieri per tentato omicidio e portata in carcere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lite domestica a Ostia, l’alba di paura in viale dei Romagnoli

Viale dei Romagnoli è una delle arterie più riconoscibili del quadrante ostiense, una strada lunga, trafficata, fatta di palazzi, attività, fermate, passaggi continui. All’alba, però, la scena si è spostata dentro un appartamento, lontano dal rumore ordinario della città. È lì che una discussione di coppia sarebbe degenerata in pochi istanti, trasformando una casa in un luogo di violenza.

La vittima è stata colpita con un coltello durante la lite. Le ferite hanno imposto il trasferimento urgente all’ospedale Grassi di Ostia, dove l’uomo è stato operato. La prognosi resta riservata e le sue condizioni sono considerate molto gravi. La parola dei medici, in queste ore, pesa più di ogni ricostruzione: l’uomo è ancora in pericolo di vita.

La donna, ritenuta responsabile dell’aggressione, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Dopo l’intervento dei Carabinieri, è stata condotta in carcere. L’arresto chiude solo la prima parte della vicenda, quella dell’emergenza. Ora si apre il lavoro più delicato: capire come sia nata la lite, quale sia stata la dinamica esatta dell’accoltellamento e che cosa sia accaduto nei minuti immediatamente precedenti alla richiesta di aiuto.

La chiamata della madre e la corsa verso l’ospedale Grassi

A dare l’allarme è stata la madre dell’uomo, presente nell’abitazione. La sua telefonata al 112 ha permesso l’arrivo dei soccorsi e dei militari. È un dettaglio che rende la scena ancora più dura: la violenza non si è consumata nel vuoto, ma davanti a una persona che ha visto precipitare la situazione e ha chiesto aiuto mentre il figlio era ferito.

Il personale sanitario ha trasferito la vittima al Grassi, presidio ospedaliero di riferimento per il litorale romano. L’intervento chirurgico è stato necessario per fronteggiare lesioni serie, compatibili con un’aggressione violenta. La riservatezza della prognosi lascia aperto un quadro di massima prudenza. Ogni aggiornamento sulle condizioni dell’uomo sarà decisivo anche per il percorso giudiziario della donna arrestata.

In una città come Roma, dove le cronache quotidiane spesso corrono veloci e rischiano di diventare una sequenza di episodi, questa storia colpisce per la sua dimensione ravvicinata. Una casa. Una coppia. Una madre. Una chiamata di emergenza. La cronaca nera, qui, non arriva da un luogo distante: entra in una stanza, in un rapporto privato, in una fragilità che fino a quel momento non aveva prodotto interventi delle forze dell’ordine.

Accoltellamento in casa, indagini su droga, precedenti e degrado

Gli accertamenti hanno portato alla luce un contesto personale complicato. L’uomo e la compagna risultano avere precedenti per droga e sarebbero consumatori di stupefacenti. È un dato che non esaurisce la spiegazione del gesto, ma aiuta a comprendere l’ambiente nel quale la lite sarebbe maturata. Le dipendenze possono alimentare tensioni, instabilità e comportamenti imprevedibili, soprattutto quando si sommano a relazioni già logorate.

Nell’abitazione non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine prima di giovedì, pur in presenza di una situazione descritta come degradata. Questo elemento apre uno spazio di riflessione molto concreto: alcune condizioni di disagio restano chiuse nelle case, non arrivano ai servizi, non diventano fascicoli, non generano segnalazioni. Si vedono solo quando l’emergenza esplode.

Gli investigatori stanno ricostruendo ogni passaggio. Le testimonianze, gli elementi raccolti in casa, lo stato dei luoghi e la dinamica dei colpi serviranno a chiarire il quadro. La madre della vittima potrà fornire un contributo importante, perché era presente e ha dato l’allarme. Resta da capire se la lite sia nata per un motivo immediato o se fosse l’ultimo episodio di una tensione più lunga.

Tentato omicidio a Ostia, una vicenda che interroga il quartiere

Per Ostia questa è una vicenda destinata a lasciare il segno. Non solo per la gravità delle condizioni dell’uomo, ma per il modo in cui l’aggressione è avvenuta: in casa, all’alba, nel cuore di una relazione sentimentale. Il quartiere conosce bene la complessità di alcune sue aree, la convivenza di normalità quotidiana e sacche di marginalità, il bisogno di presenza costante nei luoghi dove il disagio può diventare isolamento.

La risposta giudiziaria farà il suo percorso. La donna dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio, mentre gli atti dell’indagine definiranno responsabilità, dinamica e contesto. Accanto al lavoro degli inquirenti resta però una questione sociale che Roma conosce bene: intercettare prima le situazioni a rischio, soprattutto quando dipendenze, fragilità familiari e convivenze difficili si concentrano nello stesso spazio.

La casa di viale dei Romagnoli, fino a giovedì mattina, non risultava al centro di interventi precedenti. Poi, in pochi minuti, è diventata la scena di un fatto gravissimo. Un uomo è finito in sala operatoria, una donna è stata portata in carcere, una madre ha dovuto comporre il numero di emergenza mentre la vita del figlio era appesa ai soccorsi.

Ostia si ritrova così davanti a una cronaca aspra, fatta di sangue e silenzi precedenti. Ora la priorità è capire se l’uomo riuscirà a superare le conseguenze dell’aggressione.