Ostia, il borsone sparito e la scia di terrore: rapimenti, torture e bombe sul litorale romano

A Ostia la sparizione di un borsone avrebbe acceso una sequenza di violenze, rapimenti, minacce armate e attentati capace di trasformare il litorale romano in teatro di una vendetta criminale durata mesi. Sei persone, tre uomini e tre donne, sono destinatarie di misure cautelari eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inchiesta ricostruisce quattro sequestri di persona a scopo estorsivo, un tentativo di sequestro, sevizie, bombe carta e il rogo doloso di un’auto.

Ostia, il caso del borsone e la violenza sul litorale

Tutto ruoterebbe attorno a un borsone che sarebbe stato affidato ad alcune delle vittime e poi sparito. Dentro, nella versione rivendicata dagli indagati, ci sarebbero stati denaro contante e orologi di lusso per oltre un milione di euro. Un bottino di valore enorme, indicato dagli investigatori come verosimilmente legato a provenienza illecita.

Da quel momento il gruppo avrebbe iniziato a cercare chiunque potesse fornire informazioni utili al recupero del contenuto. La vicenda non sarebbe rimasta confinata a minacce verbali o pressioni isolate. La ricerca del borsone avrebbe generato una serie di azioni violente, con persone prelevate in strada, portate in appartamenti o ruderi, legate, picchiate e minacciate con strumenti capaci di provocare lesioni gravi.

Sequestri a Ostia, vittime portate in appartamenti e ruderi

La ricostruzione investigativa parla di quattro sequestri di persona a scopo estorsivo avvenuti da luglio a novembre 2025, oltre a un tentato sequestro. Le vittime sarebbero state raggiunte in strada e caricate con la forza, poi condotte in luoghi scelti dagli aggressori per interrogarle e intimidirle.

In quegli spazi, lontani dagli occhi dei passanti, sarebbero state sottoposte a sevizie. Le accuse indicano l’uso di armi da sparo, cesoie, martelli, mazze da baseball, mazzette di gomma e materiale ustionante. Un repertorio di violenza che mostra, nella lettura degli investigatori, una determinazione criminale elevata e un metodo finalizzato a spezzare ogni resistenza.

Alcune vittime avrebbero vissuto un livello di paura tale da fuggire di notte verso altre regioni italiane. Non una scelta improvvisata, ma il tentativo di sottrarsi a una pressione che avrebbe raggiunto anche la sfera familiare e gli affetti più vicini.

Bombe carta sulle auto e minacce ai familiari

Il gruppo, per ottenere informazioni sul borsone, avrebbe colpito anche con attentati dimostrativi. Bombe carta, qualificate come ordigni esplosivi, sarebbero state piazzate sui parabrezza di alcune vetture e vicino alle abitazioni dei parenti delle vittime. Gesti studiati per far arrivare un messaggio immediato: nessun luogo era percepito come al riparo dalla ritorsione.

La notte del 30 novembre 2025 una Fiat Panda è stata distrutta da un incendio doloso. Anche questo episodio rientra nel perimetro dell’inchiesta. Il danneggiamento dell’auto avrebbe avuto la stessa funzione intimidatoria degli altri atti contestati: aumentare la pressione, isolare le vittime, costringerle a collaborare con gli aggressori.

Per chi vive sul litorale romano, episodi di questo tipo non rappresentano solo una vicenda giudiziaria. Raccontano il modo in cui gruppi violenti possono tentare di occupare spazi quotidiani, usare la paura come linguaggio e trasformare case, strade e parcheggi in luoghi di ricatto.

Carabinieri e DDA, come è stata ricostruita la rete degli episodi

L’indagine è stata condotta dai Carabinieri di Ostia con il coordinamento della DDA di Roma. Gli investigatori hanno lavorato su più livelli: traffico telefonico e telematico, copie forensi degli smartphone, immagini delle telecamere di sorveglianza. Un lavoro di incrocio, verifica e lettura dei movimenti che ha permesso di collegare episodi diversi dentro un unico quadro investigativo.

Il contesto non era semplice. Le vittime si sarebbero trovate in una condizione di forte timore, con difficoltà a parlare e a ricostruire quanto accaduto. Per questo gli accertamenti tecnici hanno assunto un peso notevole: tabulati, video, messaggi e tracce digitali hanno aiutato a superare reticenze e silenzi.

Il risultato è un provvedimento cautelare che attribuisce ruoli differenti ai sei indagati. Non tutti avrebbero avuto la stessa posizione. La misura più pesante riguarda i tre uomini ritenuti esecutori materiali delle violenze maggiori.

Le misure cautelari: tre uomini in carcere, una donna ai domiciliari

Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre uomini, indicati come protagonisti diretti degli episodi più brutali. Per una donna sono stati stabiliti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per altre due donne, ritenute presunte complici in episodi di tentata estorsione, è stato disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le accuse contestate sono pesanti: sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall’uso delle armi e dall’azione di più persone riunite. Il quadro descritto nell’ordinanza cautelare segnala la presenza di gravi elementi indiziari, ma il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Tutti gli indagati restano non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

Ostia e il litorale romano davanti a una vicenda di forte allarme

La vicenda colpisce per la durata degli episodi, per la brutalità delle condotte contestate e per la capacità del gruppo di muoversi in modo organizzato. Da luglio a novembre 2025 la sparizione del borsone avrebbe prodotto una serie di azioni sempre più invasive: prima la ricerca delle informazioni, poi i sequestri, le sevizie, gli ordigni, l’auto data alle fiamme.

Ostia torna così al centro di un’inchiesta che parla di controllo, intimidazione e denaro. Il litorale romano non è solo lo sfondo geografico dei fatti: è il territorio sul quale il gruppo avrebbe provato a imporre la propria forza, facendo leva sulla paura delle vittime e dei familiari.

L’operazione dei Carabinieri e della DDA mette un punto fermo nella fase investigativa e apre ora il percorso giudiziario. Il compito delle prossime fasi sarà accertare le singole responsabilità, distinguere i ruoli e verificare ogni contestazione davanti ai giudici. Resta, intanto, la fotografia di mesi segnati da violenze gravissime e da una pressione criminale che avrebbe colpito persone, case, auto e famiglie.