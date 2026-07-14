Ostia, deposito di hashish in casa e auto con doppio fondo: sequestrati oltre 11 chili

Un appartamento adibito alla custodia dello stupefacente e un’automobile trasformata in un vero deposito mobile hanno segnato un’importante operazione condotta a Dragona, nel territorio di Ostia. Il bilancio è di due giovani arrestati e oltre undici chilogrammi di hashish sequestrati dopo una serie di controlli che hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di occultamento.

Il controllo che ha fatto emergere il deposito nascosto

Gli investigatori stavano monitorando alcuni movimenti ritenuti meritevoli di approfondimento quando hanno notato due persone arrivare in automobile davanti a un edificio. Uno dei due è entrato rapidamente in un appartamento, rimanendovi solo pochi minuti, per poi tornare con una busta che è stata sistemata sotto il sedile di guida.

Quel gesto ha reso necessario un controllo immediato. Durante la perquisizione personale è stato recuperato un mazzo di chiavi che ha consentito di estendere gli accertamenti all’abitazione appena visitata.

L’appartamento presentava caratteristiche compatibili con un luogo destinato esclusivamente alla conservazione e alla preparazione della droga. Il frigorifero custodiva circa dieci chilogrammi di hashish suddivisi in panetti e ovuli, mentre in bagno erano presenti strumenti utilizzati per il peso e il confezionamento dello stupefacente.

Il vano nascosto nell’auto progettato per eludere i controlli

La successiva ispezione dell’autovettura ha fatto emergere un elemento particolarmente significativo. Sotto il tappetino del conducente era stato ricavato un doppio fondo invisibile, accessibile mediante un sistema meccanico a molla. Un vano costruito per rendere difficoltosa l’individuazione del materiale trasportato durante eventuali verifiche.

All’interno è stata trovata la busta recuperata poco prima dagli investigatori. Conteneva altri dieci panetti di hashish, per circa un chilogrammo di peso, che si aggiungevano al quantitativo già rinvenuto nell’appartamento.

L’utilizzo di modifiche strutturali sui veicoli rappresenta una tecnica impiegata per rendere meno evidenti gli spostamenti della droga, soprattutto durante percorsi urbani nei quali i controlli possono essere frequenti.

L’arresto dei due giovani e gli sviluppi del procedimento

Il sequestro complessivo supera gli undici chilogrammi di hashish, una quantità che, insieme agli strumenti trovati nell’abitazione, costituisce uno degli elementi raccolti nel corso delle indagini.

I due giovani romani, rispettivamente di 26 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’attività svolta dagli investigatori.

L’inchiesta prosegue per ricostruire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali ulteriori collegamenti. Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari e, fino a un eventuale pronunciamento definitivo di condanna, gli indagati devono considerarsi presunti innocenti.