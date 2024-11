Orian Ichaki, chi è la bellissima modella presente nel cast de La Talpa | Età, carriera e vita sentimentale

A breve avrà inizio La talpa – Who is the mole e in tanti sono curiosi di scoprire qualcosa sul conto di Orian Ichaki. Andiamo a scoprire tutto ciò che riguarda sia il lavoro che la sfera viola.

Dopo 16 anni finalmente i fan potranno rivedere i concorrenti alle prese con la talpa presente nel gruppo. Adesso verrà proposto sotto forma di docu-reality e ci sarà al timone della conduzione Diletta Leotta.

Non tutti sanno che il programma non è altro che la versione italiana del format belga De Mol. Il regolamento non è cambiato, in quanto i concorrenti devono smascherare colui o colei che rappresenta in qualche modo un ostacolo.

Quest’anno ci sono 10 partecipanti (in realtà 11 perché due saranno valutati come coppia) e tra questi c’è Gilles Rocca. Non mancherà Marino La Rosa, concorrente del primo Grande Fratello, l’attore Marco Melandri, l’ex velina di Striscia la notizia Ludovica frasca, il ballerino di Amici Andreas Muller che parteciperà in coppia con la compagna di vita Veronica Peparini.

Da non dimenticare l’attrice Lucilla Agosti, la campionessa mondiale di fioretto Elisa Di Francisca e la modella Orian Ichacki. Quest’ultima già in precedenza ha scatenato la curiosità del pubblico italiano.

Orina Ichaki, concorrente de La Talpa

Secondo quanto riportato sul libero.it, pare che nel cast dell’imminente edizione del reality in questione sia presente la bellissima modella Orian Ichaki.

Dotata di un fascino disarmante, ha fatto incuriosire gli italiani al punto tale da andare alla ricerca di informazioni sul suo conto. Andiamo a scoprire dalla carriera alla vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orian ichaki (@orian_ichaki)

Dal lavoro alla biografia della bellissima

Orian in passato ha ottenuto il ruolo di Madre Natura di Ciao Darwin in due puntate dell’ultima edizione e e ora avrà modo di mettersi alla prova nel reality show condotto da Diletta Leotta. È nata a Herzliya (una città di 93.989 abitanti di Israele, non molto distante da Tel Aviv) ed è molto nota su Instagram dove vanta di più di 55.000 follower. Per motivi di lavoro si è trasferita in Italia dove ha sfilato sulle passerelle più importanti della moda italiana. Inoltre si occupa di linea di gioielli con il fratello.

Per quanto riguarda la sfera privata non si sa ancora il suo status sentimentale. In passato è stata vista con un rapper famoso di nome Hell Raton e non è mai stata confermata la liaison con il cantante Federico Rossi. Adesso si parlerà di lei sicuramente in merito a questa nuova avventura televisiva. Sicuramente si farà conoscere ulteriormente dagli italiani.