“Ora faranno la Macarena”, Milly Carlucci non crede alle sue orecchie | Ballando totalmente rivoluzionato: tutta colpa loro

“Ora faranno la Macarena“, la forte chiacchiera su Ballando. La Carlucci non ha parole.

Manca un mese e mezzo circa alla nuova e super attesa stagione del programma danzereccio dal sabato sera di Rai 1. Eppure già da tempo la strepitosa Milly Carlucci con il suo affiatatissimo team lavorativo ci stanno alacremente lavorando. Dopo essere stata molto attiva con Ballando On The Road ora sta regalando tante chicche riguardo ai nuovi concorrenti, ovviamente tutti vip.

E, come è diventata ormai una piacevole consuetudine, lo fa tramite la condivisione sui Social di una clip ove avviene l’annuncio ufficiale, prontamente condiviso dai diretti interessati. Il primo a questo giro è stato il comico Francesco Paolantoni, presenza praticamente fissa alla Corte di Carlo Conti nonché già applaudito anche all’Acchiappa Talenti.

Poco dopo è stata la volta della bellissima Federica Nargi che anche quest’estate stregando i suoi numerosi fan con tanti scatti in costume da bagno dove mette in risalto la sua eccellente fisicità. Ed ecco poi le conferme che si aspettavano da tempo. Ci riferiamo a quelle della cantante Nina Zilli e della divina Federica Pellegrini.

“Ora faranno la Macarena“, la Carlucci è a bocca aperta

Di entrambe si parlava da tempo e dalla campionessa di nuoto aveva già parlato, riguardo a una sua possibile partecipazione, Diva e Donna. Anche Massimiliano Ossini ci sarà in pista. Arrivato poi pure il sesto nome. Si tratta di Alan Frieidman, noto scrittore ed economista. Dagospia aveva già sostenuto che ci sarebbe stato anche lui a Ballando.

Ed eccolo infine il settimo concorrente. Parliamo, dell’ultimo nel momento in cui stiamo scrivendo dal momento che la strepitosa Milly sicuramente a strettissimo giro annuncerà altri concorrenti. Ce ne ha parlato anche Gossip e TV. Nel sentire il nome alcuni utenti sui Social hanno supposto: ” Ora faranno la Macarena“. E di certo innanzi a ciò la Carlucci sarà rimasta senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

A Ballando arrivano i Cugini di Campagna

Di chi stiamo parlando? Dei mitici cugini di Campagna. A quanto pare saranno in gara tutti e quattro e non solo uno o due di loro come è successo in passato all’Isola dei Famosi dove abbiamo visto solo Silvano Nichetti e Nick Luciani. Chiaro che ora è grandissima la curiosità di vederli in azione anche per capire quali coreografie si dovranno adottare per farli danzare tutti quanti.

Ed è su queste basi che molti hanno iniziato a ipotizzare la versione dei balli di gruppo tra cui l’irresistibile Macarena. Al di là di ciò, con questa decisione, si comprende come quest’anno Ballando sia più che mai innovativo e alla ricerca di piccole rivoluzioni che, tuttavia, non avverranno, a quanto pare, all’interno della giuria.