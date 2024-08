‘Ora ci multano anche l’ombrellone’, non è una battuta | Se lo posizioni qui, dici addio alle tue vacanze

Non ci crederai, ma d’ora in poi dovrai stare attento anche se lasci l’ombrellone in spiaggia o ascolti musica ad alto volume. Ecco il regolamento da rispettare.

In questi giorni quasi tutti si stanno godendo le meritate ferie dopo mesi di lavoro incessante. C’è chi preferisce la montagna e chi si dirige verso mete balneari.

Spiaggia libera o attrezzata, la scelta varia in base alle proprie esigenze. Tuttavia una cosa è certa: bisogna assumere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri e dell’ambiente.

Secondo quanto riportato sul sito ilgiornale.it i bagnanti poco disciplinati saranno costretti a pagare delle multe alquanto salate se ignorano il nuovo regolamento.

Sicuramente non si deve fare rumore nelle ore di riposo sulla spiaggia per non infastidire i bagnanti. In alcuni posti dalle 13:00 alle 16:00 non è concesso ascoltare musica ad alto volume. Chi trasgredisce il regolamento può essere denunciato per reato di disturbo alla quiete pubblica. Oltre questo c’è anche altro che occorre sapere.

Multe per chi assume un determinato comportamento in spiaggia

Ci sono delle regole rigide che devono essere rispettate da coloro che non possono fare a meno delle sigarette. Quante volte ti sarà capitato vedere persone che gettano mozziconi sulla spiaggia o, peggio ancora, in mare. Proprio per questi motivi in alcuni comuni di Venezia e Oristano, per esempio, è vietato accendere una sigaretta entro 10 metri dalla battigia.

Chi non rispetta questo regolamento dovrà pagare una multa che può arrivare a sfiorare i 500 euro. Non tutti sanno che un mozzicone di sigaretta impiega 8 anni per decomporsi in mare e può inquinare fino a 1000 litri di acqua! Per salvaguardare l’ambiente questi comuni hanno deciso di correre ai ripari.

Attenzione alla bandiera rossa e…all’ombrellone

Anche per gli incoscienti ci saranno delle multe salate da pagare qualora dovessero ignorare la bandiera rossa. Quando questa bandiera viene esposta è vietato fare il bagno perché non c’è solo il rischio per il bagnante, ma anche per i soccorritori. Purtroppo situazioni spiacevoli di questo tipo sono sempre più frequenti, ragion per cui sono state introdotte delle sanzioni amministrative.

Anche fare un falò ormai non è più concesso sia per questioni di tutela ambientale che di sicurezza. In tal caso le multe vanno dai 400 fino ai 3.000 euro. 100 di multa di multa, invece, sono previsti per coloro che lasciano gli ombrelloni e le sedie a sdraio sulle spiagge libere. Pensano di essere furbi, ma in realtà assicurarsi quel posto il giorno successivo potrebbe far tornare a casa con il portafoglio vuoto.