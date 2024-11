Ora chiudi il PUGNO della mano e ti dirò tutto, non è uno scherzo | Da questo piccolo gesto scopri qualcosa che ignoravi di te stesso

Prova a chiudere il pugno e dimmi come lo fai. Ti farà scoprire di più di te stesso.

Anche una semplice operazione, che molti di noi compiono più volte nel corso della giornata, si può rivelare particolarmente rivelatrice, giochi di parole a parte, sulla nostra personalità. Parliamo di come chiudiamo la mano a pugno, che non deve per forza di cose vedersi come un’azione minacciosa, ma come anche solo un gesto del tutto inconsulto e involontario.

Può essere che lo facciamo anche solo se stiamo effettuando un incontro di lavoro e stiamo ascoltando con attenzione il nostro interlocutore. Lo possiamo pure mettiamo in atto se stiamo esaminando un possibile candidato, sia se ciò avviene di persona o semplicemente tramite le call, che oggi vanno molto di moda.

Altre volte, come ci fanno notare amici colleghi e conoscenti, ci ritroviamo a farlo mentre siamo assorti nell’ascolto di un autore a una convention o alla presentazione di un libro, che ci appassiona moltissimo. Ed è proprio in queste situazioni che dovremmo prestare maggiormente caso alla posizione della nostra mano.

Mano chiusa a pugno, dimmi come la chiudi e ti dirò chi sei

Per aiutarci in ciò possiamo sempre chiedere qualche dritta a riguardo al nostro partner o ad altri familiari. Non per nulla può essere che, nel rispondere ad una domanda presente in questo test, proposto da gaeta.it, può mandarci in men che non si dica in tilt, perché proprio non sappiamo che cosa rispondere, per lo meno a stretto gito. E ciò potrebbe anche riguardare, a onore del Vero, alcuni tic, che non ci rendiamo conto di avere.

Tuttavia, una volta che avremo la risposta relativa a come chiudiamo il pugno, potremo scoprire realmente qualche cosa di noi stessi e della nostra personalità, presupponendo che non basterebbe una vita intera per poterlo fare. Tuttavia, questo gioco, potrebbe darci una mano, è il caso di dirlo, per comprendere meglio la maniera in cui ci relazioniamo agli altri e affrontiamo la nostra stessa esistenza.

Come ti relazioni con gli altri

Se sei solito chiudere il pugno nascondendo il pollice sotto le dita? Vuol dire che sei una persona intelligente e dotata di una spiccata creatività. Sei gentile e disponibile, oltre che un ottimo amico. In amore cerchi una persona che condivide i tuoi valori familiari. Posizioni il pollice e sopra le dita? Allora sei sei un grande festaiolo, nonostante ciò, quando si parla di sentimenti, metti in luce una grandissima insicurezza.

Se però trovi la persona giusta ti lasci andare. Infine hai notato che chiudi il pugno posizionando il pollice sopra l’indice? Allora possiedi una personalità pacifica, non amici litigare, soprattutto con le persone che a te care, ma sei dotato di schiettezza e semplicità. Sei determinato e in amore punti alla storia della tua vita.