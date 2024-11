Notte BIANCA a Roma, torna solo in questa data l’evento più atteso nella Capitale | Vietato mancare, ce n’è per tutti i gusti

A breve nella capitale italiana ci sarà la notte bianca e sicuramente sarà di gradimento per coloro che hanno una determinata passione. Ecco tutti i dettagli.

Roma ogni anno ospita sempre degli eventi a dir poco eccezionali, tali da coinvolgere sia grandi che piccini. A pochi giorni di distanza da Natale è stato organizzato il Festival del Panettone più buono del Lazio previsto il 1° dicembre. Nella stessa giornata c’è anche il mercatino dell’Antiquariato di Ponte Milvio ed è possibile accedere gratis nei musei.

A seguire non mancheranno concerti come quello di Piero Pelù previsto per due giorni di fila, ovvero dal 1° al 2 dicembre. Le sorprese non finiscono qui! Sul sito virgilio.it, per esempio, c’è l’elenco con tutti gli eventi organizzati tenendo conto delle esigenze di tutti: dal teatro fino ad arrivare alla cucina.

Coloro che si trovano di passaggio dovrebbero documentarsi per avere la possibilità di partecipare almeno a uno di questi eventi perché vale davvero la pena. Da un po’ di tempo è nota una notizia che potrebbe interessare gli appassionati dell’arte.

Andando nello specifico, si sta parlando di arte contemporanea. Sicuramente ci sarà un’alta percentuale di presenza perché l’evento può affascinare anche chi non ha particolare familiarità con questo mondo. Andiamo a scoprire il motivo.

Un evento imperdibile nel cuore della città

Secondo quanto riportato sul romatoday.it pare che ci sia un evento davvero imperdibile, ma potrai recarti lì solo un giorno, dalle 18.00 alle 24.00. È adatto per coloro che amano farsi avvolgere nel manto dell’arte contemporanea.

L’appuntamento è previsto per giovedì 28 novembre e l’ultimo ingresso è previsto alle 23.30. Ciò che lascia veramente a bocca aperta è l’ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Ecco dove è possibile prendere i biglietti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eliana Jorge (@elianajorge59)

Ecco tutte le informazioni sull’evento

Per prenotare bisogna andare sul sito villamedici.it. In poche parole è stata progettata la Notte Bianca come una passeggiata da fare nei giardini e spazi storici di Villa Medici (situata nell’Accademia di Francia a Roma, nel Viale della Trinità dei Monti, 1). Si tratta di vivere un’esperienza sensoriale facendo affidamento al buio della sera.

In questa villa saranno accolti i 70 artisti, autori ricercatori provenienti da tutto il mondo e rappresenteranno 6 diverse discipline artistiche (Arti plastiche, Sceneggiatura, Storia dell’arte, Composizione musicale, Letteratura e Fotografia. Sul sito menzionato accanto a ogni disciplina è riportato il nome di colui che si occuperà di ogni singola arte. Se ami il mondo dell’arte sotto ogni punto di vista, allora non puoi farti scappare una simile occasione.