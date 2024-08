‘Non vi aiutiamo più, arrangiatevi’, ansia tremenda tra i cittadini: 300€ in meno per tutti | La decisione è arrivata poco fa

Adesso dovremo arrangiarci. Nessun aiuto in arrivo. Potremo contare su 300€ in meno.

Non è partito decisamente bene il mese di agosto 2024 per gli italiani. Difatti, adesso che magari hanno speso bei soldini per dare il via alle loro vacanze, hanno ricevuto una terribile doccia fredda. E non parliamo di uno dei tanti rumors che nascono in Rete in un battito di ciglia. Difatti siamo innanzi a una triste realtà dei fatti e che vi manderà di traverso la bibita che state sorseggiando in questo istante.

E mentre state per rinfrescarvi, un’ondata di ulteriore calore vi invade, facendovi letteralmente andare il sangue alla testa. Ora non riceverete più manco mezzo aiuto e pertanto dovrete fare leva solo sulle vostre forze. Il che, per molti, risulta impossibile, visto che i soldini messi da parte sul proprio conto corrente sono pochi, così come quelli ben presenti nel portafogli.

Il lavoro latita e si rischia di poterlo perdere da un momento all’altro. Il posto fisso, con il contratto a tempo indeterminato, è diventato sempre più un’autentica chimera. Nel frattempo i rincari aumentano a dismisura in tutti quanti i settori e le spese da onorare a ogni mese sono sempre più numerose e onerose.

Lo Stato ha chiuso il rubinetto

Tanto più che settembre 2024, che è ormai sempre più imminente, con il ritorno sui banchi di scuola dei nostri ragazzi, avremo pure altri importanti costi da sostenere. Pian piano ci avvicineremo all’autunno e all’ inverno e dovremo pensare anche al riscaldamento. Le bollette aumenteranno e ci peseranno sul capo come una pesantissima spada di Damocle.

Non per nulla ogni volta che le riceviamo, ci mettiamo le mani nei capelli, notando i costi che dovremo necessariamente sostenere. Il problema è che se anche cerchiamo di risparmiare tantissimo in tale direzione, non sempre ci riusciamo, soprattutto se facciamo parte di una famiglia molto numerosa. Adesso ci riusciremo ancora di meno, visto che lo Stato ha chiuso il rubinetto.

Stop al Bonus straordinario

In poche parole è stato dato un sonoro stop al bonus straordinario per la famiglie in difficoltà, per quanto concerne precisamente le bollette. Se nell’anno in vigore non era stata allargata la platea che poteva beneficiarne, non è stato nemmeno prorogato l’innalzamento della soglia ISEE, come ci annuncia Sky Tg 24.

Tuttavia, siamo ancora in tempo per poter usufruire di tale aiuto, che poi, come annunciato, sarà pian piano tolto del tutto. Per richiederlo bisogna presentare la Dichiarazione sostitutiva Unica e il proprio ISEE. Quest0ultimo però non deve superare gli 9530€, per le famiglie con almeno quattro figli a carico.