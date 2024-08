‘Non verrò al GF, mi spiace’, Signorini incassa e porta a casa | Si corre ai ripari con un altro BIG: i fan lo aspettavano da tempo

Niente GF per questo vip. Alfonso ora non può più insistere ma solo puntare a un altro.

Ci siamo. Difatti tra poco più di un mese, esattamente il 16 settembre, prenderà il via ufficialmente la nuova edizione del padre di tutti i reality. Signorini, il suo carismatico conduttore da diversi anni a questa parte ormai, si sta dando da mesi un gran da fare per offrire al pubblico un cast stellare.

Nel frattempo in tutta Italia, da Nord a Sud, il simpatico Giuseppe Garibaldi, ha seguito i casting dei concorrenti non famosi che sono stati chiaramente felicissimi di averlo con loro e di conoscerlo. In ogni caso la grande attesa è rivolta perlopiù verso quelli famosi e adesso il chiacchiericcio a riguardo si fa sempre più incessante.

Dagospia sostiene che potrebbe varcare la famosa porta rossa Enzo Paolo Turchi dopo che la moglie Carmen Russo anni fa ha affrontato con grinta il gioco quando però esisteva ancora la versione Vip. Niente da fare invece, a quanto pare, per Karina Cascella, storica opinionista di Uomini e Donne, che avrebbe detto no per motivi familiari e personali.

Niente GF per questo vip, Signorini deve farsene una ragione

Quasi certa è invece la presenza dell’ex coppia, vera star di Temptation Island 2024, composta da Lino e Alessia. E per rendere la situazione ancora più interessante e stuzzicante potrebbe arrivare anche la bellissima tentatrice Maika con il quale pare che il ragazzo abbia iniziato un’intensa frequentazione.

Grazie a loro Signorini vorrebbe rimettere in atto il triangolo, decisamente vincente e convincente, che lo scorso anno si è creato grazie all’entrata all’interno della Casa Più Spiata d’Italia di Mirko, Perla e Greta, direttamente dall’edizione 2023 del viaggio dei sentimenti. Fatto sta che ora a tenere banco sarebbe il no di una vera star. Alfonso può solo prenderne atto e puntare a un altro divo.

Ronn Moss dice no ma un altro divo è pronto per la Casa

Come ci spiffera Di Lei niente di fatto per l’affascinante Ronn Moss, famoso per aver ricoperto per tantissimi anni il ruolo del carismatico, ma nel contempo perennemente indeciso, Ridge Forrester in Beautiful. A quanto parte l’attore, che è anche un bravo cantante, avrebbe chiesto un cachet troppo elevato.

In ogni caso sembra che l’ex direttore di Chi non abbia voluto rinunciare all’idea di avere nel cast un altro divo, nonché star della stessa soap. Stiamo parlando del bellissimo Clayton Norcross, conosciuto anche per il personaggio di Thorne Forrester. L’artista ama profondamente il nostro Paese e qualora decidesse di partecipare al gioco di certo le sue fan inizieranno a seguirlo di continuo.