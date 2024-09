‘Non troverò mai il lavoro adatto a me’: ti sbagli di grosso | La soluzione è qui, rispondi alle domande e ti si aprirà un mondo

Probabilmente non sai che esiste un test che aiuta a capire quale lavoro può fare al caso tuo. Ecco di quale si tratta. Bastano pochi minuti per avere le idee chiare.

Prima di tutto bisogna spiegare cos’è un test psicologico. “È uno strumento standardizzato utilizzato per acquisire informazioni sulle funzioni psichiche ed un individuo o per scopi di ricerca scientifica e psicosociale”, ecco la definizione che puoi leggere su Wikipedia. Deve essere standardizzato, oggettivo, attendibile e con una certa validità.

Si distinguono quelli di prestazione massima che valutano il livello di “competenze” di tipo cognitivo o esecutivo (test di abilità, di profitto, di intelligenza e neuropsicologici) mentre quelli di prestazione tipica si occupano di analizzare la personalità e gli atteggiamenti (intervista faccia a faccia, intervista semi-strutturata e test proiettivi).

Essi danno dei risultati che non devono essere presi sempre alla lettera, ma possono dare un’idea più chiara su un qualcosa che ci può sfuggire. Per esempio in tanti vorrebbero avere delle risposte chiare sul proprio futuro, includendo anche il lavoro.

Secondo quanto riportato sul sito inapp.gov.it esiste un test che aiuta una persona a capire che tipo di scelta professionale fare per avere una carriera rosea e prolungata nel corso del tempo. A tal proposito esiste il test di Holland che abbraccia diversi fattori (ereditarietà, cultura, caratteristiche personali) per dare una risposta precisa.

Test di Holland: ecco tutte le informazioni

Questo test prende in considerazione sia il contesto sociale e sia le caratteristiche individuali che incidono inevitabilmente nel mondo del lavoro. Tale test prevede sei tipi di personalità e ogni una di esse corrisponde a una o più figure professionali. Innanzitutto bisogna specificare che il test dura 5 minuti, quindi impiegherai poco tempo.

Come prima cosa da fare bisogna inserire il proprio titolo di studio e così avrà inizio il test. Dovrai scegliere quale tipo di professione ti piace svolgere e tra le alternative ci sono le seguenti: agente di borsa e cambio, agente di commercio, tecnico della produzione, specialista in pubblica sicurezza, geologo, medico, disegnatore tecnico, dirigente scolastico, pasticcere, psicologo, fisioterapista, meteorologo e tanto altro ancora.

Esprimere preferenze e le proprie competenze

Subito dopo devi esprimere una preferenza tra le varie attività proposte: disegnare, recitare, vendere, svolgere le ricerche, gestire un magazzino, farò una ricerca scientifica istruire le persone scrivere le poesie, realizzare fotografie e altro.

Infine ti sarà chiesto in quali attività pensi di avere delle competenze. Alla fine potresti avere più risposte che descrivono la tua personalità abbinata a una delle professioni che saranno consigliate.