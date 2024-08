Non spendere più troppi soldi: al mare indossa questo copricostume FAI DA TE | Lo avevi dimenticato nell’armadio

Non aprire il portafoglio ancora una volta! Per una giornata al mare creati da sola questo copricostume. Non te ne pentirai!

Non pensavi di riuscirci andare anche quest’anno vista la prepotente crisi e gli incessanti rincari che ti avvelenano la vita. Eppure sei riuscita a mettere via qualche soldino per ritagliarti qualche giorno di relax e sano divertimento alla località marittima di sempre. Hai telefonato al tuo abituale hotel e avevano giusto giusto una camera libera.

Visto che il mese di agosto, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano, spenderai meno rispetto a quanto avresti dovuto spendere fino a qualche settimana fa. Sei ancora in ferie visto che l’azienda per la quali lavori da anni riaprirà i battenti solo a settembre. Vai a farti dare una sistemata ai capelli dal tuo parrucchiere di fiducia e poi prepari la valigia.

Ti sei fatta una lista precisa su che cosa metterci ma ecco che, mentre ti accingi a piegare i vestiti, ti suona il campanello. Si tratta di un corriere che, non trovando in casa un tuo vicino, ha suonato a te. Tu risolvi gentilmente e velocemente la faccenda e poi torni a pensare ai bagagli. Peccato che per un errore di mera disattenzione ti sei dimenticata di prendere dall’armadio il prendisole.

Hai dimenticato il copricostume? Non comprarlo!

Si tratta di un vestito pratico e colorato che fa subito estate e che hai comprato al mercato a luglio, sperando di usarlo per andare al lago ma non sei riuscita ad andare nemmeno lì tante erano le cose che dovevi sbrigare nella tua dimora. Hai dovuto pulirla da cima a fondo e poi ti sei dovuta pure occupare dei cani dei tuoi amici.

Ti avevano lasciato le chiavi della loro villetta anche per dare l’acqua alle piante e al giardino. Inoltre hai anche dato una mano ai nipoti dei signori del piano di sopra per finire i compiti delle vacanze. Adesso però è giunto il momento di partire per il mare. Hai trovato poco traffico. Sei in albergo, ti fai una doccia e ti accingi a preparare la borsa per la spiaggia. Ed è lì che ti accorgi che non hai il copricostume.

Come creartene uno da sola, parla Flavia

Niente panico! Inoltre non devi per forza di cose correre a cercare un negozio per acquistarne uno. Ti viene in aiuto in tale direzione la tik toker Flavia Ferrari. Per crearti da sola, in pochissime mosse il tuo, per l’appunto, copricostume basta indossare una semplice canottiera, meglio ancora se bianca.

Ora prendi uno scialle o un pareo e giralo intorno alla tua vita, quindi crea due risvolti laterali e creaci un bel fiocco in mezzo. Et voilà, in pochissimi istanti, con estrema facilità e zero euro, avrai risolto la questione che ti sta tanto a cuore. Ora sei decisamente pronta per la tintarella e per tanto relax in riva al mare.