“Non sono una che fa annoiare”, Signorini ha trovato la gallina dalle uova d’oro | La showgirl ‘pronta’ per il GF

Alfonso Signorini ha trovato il suo pezzo forte per il prossimo GF. La showgirl è prontissima. Non ci farà mai annoiare.

Stanno diventando sempre più incessanti le chiacchiere relative alla prossima e attesissima stagione del padre di tutti i reality. Del resto non manca molto al fischio d’inizio ufficiale, dunque alla messa in onda della prima puntata. Se da un lato i casting per scovare i concorrenti non famosi sono attivi ancora in tuta Italia, la massima attenzione è posta sui vip, che vorranno varcare la porta rossa.

Da tempo si mormora che potrebbero esserci anche dei grandi ritorni, sia per quanto concerne coloro che hanno partecipato al GF in versione vip, che in quella più tradizionale. Dagospia per esempio gioca la carta di Cristina Plevani, che vinse il primo Grande Fratello della storia in Italia. Deianira Marzano spiffera invece il nome di Margherita Zanatta.

I telespettatori poi continuano a sognare ad occhi aperti e sperare in un mega colpaccio, da parte di Alfonso Signorini. Amedeo Venza, sui social, ha sussurrato che il conduttore potrebbe anche a questo giro puntare sull’attuale cast di Temptation Island. Pare che abbia messo gli occhi in particolare sulla coppia formata da Lino e Alessia, ma anche, per rendere la situazione più pepata, di chiedere anche alla tentatrice Maika di partecipare.

La showgirl è prontissima a tornare al GF

In questa maniera si potrebbe ricreare la situazione che abbiamo respirato nel corso della scorsa stagione con l’entrata dalla porta rossa della coppia formata da Perla e Mirko e della tentatrice Greta. Sempre Venza ci spiffera che anche Martina e Raul, potrebbero essere appetiti agli occhi di Signorini. Rimanendo alla corte di Maria De Filippi, potrebbe pure giocarsela il tronista Brando.

Fatto sta che adesso, dalle pagine di Nuovo una splendida showgirl non ha nascosto affatto il suo desiderio di ritornare a partecipare al programma, al quale ha partecipato già nel 2019. Successivamente l’abbia sovente vista in veste di ospite nei salotti TV di Barbara d’Urso. E lei, per rendere la faccenda ancora più interessante ha dichiarato: “Non sono una che fa annoiare!“.

Francesc De André non è una che fa annoiare

Parliamo della splendida Francesca De André, che non sta vivendo nella sua vita un momento roseo. La giovane ha denunciato e portato in tribunale il suo ex compagno Giorgio Tambellini, condannato per maltrattamenti e lesioni aggravate. Ora però Francesca è pronta a tornare in pista e soprattutto sul Piccolo Schermo.

“Sono pronta per tornare in TV! In autunno riparte il Grande Fratello e vorrei tornare nella Casa di Cinecittà!”, ha dichiarato la showgirl a Nuovo. Inoltre ha voluto far presente un altro aspetto interessante agli autori, dicendo: “ Io non sono certo una che fa annoiare...Quindi se cercano un po’ di movimento per il programma io sono qua!“. E chissà che Signorini non voglia ascoltare il suo gentile suggerimento.