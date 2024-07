‘Non sono incinta’, l’ex tronista di Uomini e Donne su tutte le furie | Gianni e Tina lo hanno scoperto così

Cicogna in arrivo per Uomini e Donne? Lei, la bellissima ex tronista incinta? Gianni e Tina hanno scoperto tutta la verità.

Fiocco rosa o azzurro? Ancora è presto per dirlo ma intanto c’è tanta emozione nei cuor di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Indubbiamente sono entrambi molto apprezzati dal grande pubblico e soprattutto dai numerosi telespettatori del dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato della Televisione Italiana in toto.

Entrambi si stanno godendo a pieni polmoni le loro vacanze vista la lunga pausa estiva che si concede il programma in attesa di tornare più ricco che mai a settembre. In ogni caso, dopo Ferragosto e verso la fine del mese vacanziero per antonomasia, inizieranno le registrazioni. E dunque in quel periodo potranno nascere importanti e nuove indiscrezioni su molti suoi protagonisti.

Con molta probabilità potremo anche leggere delle interviste esclusive, nonché a cuore aperto, a molti di essi, comprese le cosiddette new entry, sulla rivista ufficiale della trasmissione. Nel frattempo che cresce la curiosità di sapere chi salirà sul trono, ecco che arriva la notizia della dolce attesa di un’ex tronista.

L’ex tronista è incinta? Il rumor che scalda i cuori

Parliamo di una donna bellissima e che ha già avuto modo, prima di partecipare a Uomini e Donne, di lavorare con Maria De Filippi. Difatti l’abbiamo già ammirata da giovanissima ad Amici. Era esattamente il 2004 e lei aveva solo 19 anni. Aveva gareggiato nella categoria danza e durante la finalissima era arrivata seconda in suddetta materia dietro alla strepitoso Leon.

Da anni è molto attiva sui Social dove può contare su un enorme seguito. Svolge la mansione di influencer oltre che di testimonial per molti marchi e prestigiose realtà. Inoltre è bravissima come Social Media Manager. Nonostante sia molto impegnata con il lavoro, è anche una mamma molto presente per le sue due figlie. Avete capito di chi stiamo parlando?

Sabrina Ghio smentisce tutto quanto

Sì, proprio di lei, della splendida Sabrina Ghio. La donna, dopo che erano nati potenti rumors, ripresi anche da La Nostra TV, che la volevano in attesa della sua terza creatura, ha deciso di smentire ogni cosa attraverso il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Ora si sta godendo al massimo la sua estate circondata dall’affetto della sua famiglia.

In super forma, in costume da bagno è un vero incanto. Il suo secondo matrimonio poi procede a gonfie vele. Il marito è Carlo Negri, un un uomo molto riservato che dovrebbe essere originario di Caserta e svolgere il lavoro di imprenditore. Con lui ha messo al mondo Mia. Penelope invece è nata nel corso del primo matrimonio della showgirl.