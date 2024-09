Non solo Napoli: anche Roma ha la sua città sotterranea | Puoi scoprire una ricchezza inestimabile

Non solo Napoli, ma anche la capitale italiana ha una città sotterranea ricca di storia. Gli assetati di conoscenza del passato non possono perdere quest’occasione.

Napoli è una delle città più famose in assoluto per il patrimonio storico-culturale che offre. Da ogni angolo del pianeta tante persone vogliono visitare almeno una volta nella propria vita il capoluogo campano.

Tra i luoghi storici da visitare ci sono il Museo Cappella San Severo, la Galleria Borbonica, le Catacombe di San Gennaro, il Teatro di San Carlo, le Catacombe di San Gaudioso, il Castel dell’Ovo, il Museo delle Arti Sanitarie, la Galleria Umberto, la Villa Floridiana, la Chiesa di Santa Chiara e tanto altro ancora.

All’appello non può mancare la Napoli Sotterranea, un luogo colmo di labirinti di cunicoli, cisterne e cavità che danno l’idea di una vera e propria città. Ci sono anche gallerie, acquedotti e spazi scavati utilizzati dall’uomo fin dai tempi dell’antica Roma. Molti non sanno che è stato anche un rifugio per coloro che volevano sopravvivere al Secondo Conflitto Mondiale.

Probabilmente risale alla fine dell’era preistorica. Si dice che ai tempi dell’imperatore Augusto alcuni rami dell’acquedotto arrivassero fino a Miseno per alimentare la cosiddetta Piscina Mirabilis, ovvero la riserva d’acqua di fondamentale importanza per i romani. Una meta che sicuramente incuriosisce, ma per coloro che vivono nella capitale italiana non occorre mettersi in auto per raggiungere la città partenopea.

Anche Roma ha un mondo sotterraneo da scoprire

Roma è nota altrettanto per le testimonianze del passato e tra queste si può menzionare il Colosseo, visitato ogni anno da milioni di persone che desiderano vedere il luogo dove i gladiatori combattevano per salvare la propria vita. A seguire ci sono il Pantheon, i Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro, Il Vittoriano.

Secondo quanto riportato sul sito pigierre.com anche nella capitale è possibile andare alla scoperta dei sotterranei più affascinanti in assoluto. Si tratta di luoghi unici che raccontano tanto della città eterna.

Ulteriori informazioni su Roma Sotterranea

È possibile visitare l’Auditorium di Mecenate, le Catacombe ebraiche di Vigna Randanini e le Catacombe dei Santi Pietro e Marcellino e il Mausoleo di Elena. E ancora i laghetti sotterranei del tempio di Claudio e il Circo Massimo, il Mitreo sotterraneo di Circo Massimo, Il Sepolcro degli Scipioni e Sotterranei della Basilica di San Clemente.

Ovviamente bisogna avvalersi di una figura esperta che potrà spiegare passo dopo passo ciò che avrai modo di vedere con i tuoi occhi. È un’ottima meta anche per la gite scolastiche e si può prenotare sia on-line che tramite telefono. Ogni giorno sono previste delle visite guidate specifiche, ragion per cui dovrai controllare spesso il sito in questione.