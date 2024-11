Non solo a Milano | A Roma mangi la POLENTA più gustosa del Paese: in questi giorni si tiene una vera sagra

Se ami la buona polenta puoi recarti a un evento che a breve ci sarà a Roma. Non occorre andare nel capoluogo lombardo.

La polenta è un piatto di origine italiana ed è composta da pochi ingredienti, tra cui la farina di mais. Ed è proprio la farina di mais che le attribuisce il colore giallo. Non tutti sanno che il termine deriva dal latino “puls” ed era il pasto dei poveri per i suoi ingredienti semplici.

Anche nelle opere più celebri questo piatto viene menzionato. Per esempio Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi l’ha descritto con altri piatti collocati sulle tavole tipiche delle persone umili.

Ci sono anche burro e dei formaggi tra gli ingredienti. Non a caso delle varianti regionali che riscuotono un grande successo sono quelle piemontesi e lombarde. La più famosa è la polenta concia, detta anche “polenta grassa” ed è fatta con farina di mais, formaggio fuso e a fine cottura si aggiungono dei cubetti di fontina, latte e burro.

Se vivi nella capitale italiana o semplicemente sei lì di passaggio devi sapere che in questi giorni avrai modo di gustare una polenta doc. Non ne farai più a meno.

Anche a Roma puoi gustare una buona polenta

È un piatto presente anche in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. A Napoli sono molto richiesti i triangolini di polenta fritta conosciuti come “scagliozzi”.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che tra qualche giorno ci sarà un evento che permetterà di gustare una buona polenta, quella tipica della tradizione che piace sia a grandi che a piccini. Non bisogna pagare neanche un biglietto per partecipare.

Ecco tutte le informazioni utili sull’evento

L’evento in questione non è altro che l’undicesima edizione della Sagra della Polenta e si svolgerà il 9 e il 10 novembre in Via delle Cerquete, 15, 00132 Roma. Il sabato si potrà sia pranzare che cenare mentre la domenica le persone avranno modo solo di sostare a pranzo fino alle 18:00. Sarà possibile assaporare ogni tipo di piatto a base di polenta.

Polenta al sugo, polenta alla gricia, polenta con la salsiccia, la polenta tradizionale servita in un piatto di legno (in questo caso si avrà la possibilità di portarlo a casa perché dato come dono dall’Associazione). Si potrà fare richiesta della polenta da asporto in un contenitore specifico. Ovviamente il tutto sarà accompagnato dal buon vino del posto e dal pane. Nel menù proposto ci sono anche panini assortiti, ciambelline al vino e patatine fritte. Per chi ama i piaceri della tavola non potrà non approfittare di quest’occasione.