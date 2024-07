‘Non presenterà la Leotta, ma lei’, grande fermento per il ritorno de La Talpa: ecco chi lo condurrà

No, non sarà la splendida Diletta Leotta a condurre La Talpa. Fuori il nome dell’altra, o forse dovremmo dire altro?

Nonostante praticamente tutti i programmi TV che abitualmente seguiamo con interesse, dall’autunno alla primavera inoltrata, siano stati messi in standby per via della canonica pausa estiva, è tutt’ora molto forte l’attenzione che vige su alcuni di essi, oltre che su anche altri, andati in onda in passato. Di certo, il genere reality, nonostante molti critici lo ritengano trash, piace tantissimo agli italiani.

E anche se poi, sui Social, talvolta alcuni di loro criticano ciò che vedono, alla fine non resistono a non seguirlo. Oramai ne esistono tantissimi, anche se il più importante resta comunque il Grande Fratello. La Talpa manca da parecchio dalla TV italiana e ciò ha procurato grandissima amarezza nei cuori palpitanti dei suoi estimatori.

Tuttavia è già da due anni circa che si mormora di un suo possibile ritorno sulle Reti Mediaset. Si era anche vociferato, a onore del vero, che dietro alla sua produzione ci potesse essere nientemeno che La Fascino di Maria De Filippi. Tuttavia il chiacchiericcio più sfrenato è stato rivolto a nei confronti di chi lo avrebbe condotto.

La Talpa, niente da fare per la Leotta

Inizialmente si era fatto il nome della divina Silvia Toffanin, che da circa un ventennio la troviamo al timone di Verissimo. Poi è stata la volta dell’amica Ilary Blasi, che ora vediamo impegnatissima insieme al fraterno amico Alvin alla conduzione Battiti Live. Niente da fare neanche per lei, come ci ricorda La Nostra Tv.

Tv Blogo ha poi sostenuto che sarebbe stata fatta la proposta a Diletta Leotta e che la giornalista e conduttrice di DAZN, sarebbe prontissima a iniziare questa nuova avventura. Tuttavia ora tale ipotesi sarebbe stata spazzata via da un’affermazione che ci comunica l’esatto contrario. In poche parole che non sarà la bellissima professionista siciliana impegnata alla conduzione de La Talpa. Al suo posto ci sarà un’altra, anche lei molto amata dagli italiani.

Il Web vuole lei, la mitica Paola Perego

In realtà non si tratta di una certezza, ma di un desiderio, fortemente espresso sui Social, dai fan più agguerriti di Paola Perego, che la vorrebbero vedere proprio al timone del reality. Attualmente la conduttrice è in forza alla Rai. D recente l”abbiamo ammirata insieme alla collega Simona Ventura a Citofonare Rai Due, oltre che partecipare, in veste di ballerina, all’edizione 2023/2024 di Ballando Con le Stelle.

Qui ha incantato tutti quanti con la sua grazia, la sua eleganza e la sua indiscutibile bellezza. Tuttavia non ci sono al momento notizie certe su chi condurrà il programma in questione, né sul suo fischio d’inizio, che potrebbe addirittura avvenire nel 2025. Nel frattempo il Web mormora, in attesa della nuova edizione de La Talpa. La quarta per la precisione, dopo ben 15 anni di assenza dal Piccolo Schermo. Ad oggi, però, come riportato da davidemaggio.it sembra proprio che la Leotta sarà la nuova conduttrice del reality game.