‘Non ne sapevo nulla’: scoppia il caso della nuova tronista | Viene a galla tutta la verità sulla ragazza

Ormai basta chiacchiere, per Uomini e Donne, è tempo di certezze. Difatti con l’inizio ufficiale delle registrazioni della nuova stagione, si conoscono i nomi dei nuovi tronisti. Un Trono però è rimasto misteriosamente vuoto e ciò ha suscitato un grandissimo clamore. In molti hanno iniziato a sussurrare che probabilmente, a salirci, sarà Ida Platano, che ha già vissuto tale esperienza.

A spifferarlo sui Social è l’accorto Lorenzo Pugnaloni. Ad avvalorare tale tesi è il fatto che che l’ex corteggiatore Mario Cusitore sia tornato in studio, con l’obiettivo di rincontrarla e confrontarsi con lei. E, stando a quel che ha riferito Maria durante una registrazione, ciò sarebbe fattibile a stretto giro. Inoltre l’ex dama non si è nemmeno mostrata nel parterre del Torno Over.

La sua mancata partecipazione va addotta a motivi personali. Chiaro è che, a breve termine, potremmo scoprire se sarà lei o meno coprire il Trono vacante. Gli altri tronisti si sono presentati ufficialmente con dei video e che stanno diventando virali. Inoltre tutti e tre si sono presentati in studio. Tra i volti noti del dating show più amato delle Tv italiana, c’è anche quello di Michele Longobardi.

La nuova tronista fa scoppiare un caso

In passato egli ha corteggiato la bellissima Manuela Carriero, senza però essere riuscito ad arrivare al suo cuore. La sua uscita di scena dal programma aveva sconvolto moltissimi spettatori, che si aspettavano per lui un epilogo ben diverso. Suo compagno di Trono è il bell’Alessio, che , fino ad oggi, non ha mai operato nel mondo dello spettacolo, ma in quello della ristorazione.

Ha un passato da militare e possiede una grandissima passione per lo sport. Tuttavia è anche stata un’altra persona che è salita sul Trono che che ha suscitato grandissimo chiacchiericcio. Diciamo che come è stata confermata la sua presenza, sul Web non si è più parlato d’altro. Ed è anche arrivata la dichiarazione da parte del suo celebre ex, che ha fatto subitaneamente scalpore.

“Non ne sapevo nulla“, questo è il succo del breve discorso che Manuel Maura, ex della bellissima Francesca Sorrentino, ha fatto sui Social. Esattamente ha scritto in una Storia Instagram “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese”. I due sono stati grandissimi protagonisti di Temptation Island 2023 ed erano usciti separarti dal viaggio nei sentimenti.

In tempi recenti si sono riavvicinati e rimessi insieme. Qualche settimana fa è però avvenuto l’annuncio della conclusione della loro storia e dunque Francesca, era libera di poter accettare la proposta di Maria De Filippi. Una proposta che, ad onore del vero, le era già stata fatta nel corso della scorsa stagione, ma che lei aveva deciso, al momento di accantonare.