“Non mi pedinare”: attimi di panico per l’attrice di Un Posto al Sole | Inseguita da un uomo al buio: il motivo è surreale

Attimi di paura per un volto amatissimo della soap opera Un Posto al Sole. Ne ha parlato ai fan realizzando un video che ha condiviso dopo quanto accaduto.

Un Posto al Sole è una soap opera che da anni a appassiona grandi e piccini proponendo delle trame avvincenti. Dal 1996 va in onda sulla Rai, in quanto è quella più longeva in Italia. Non si sofferma solo su questioni sentimentali, ma si affrontano anche tematiche relative alla disoccupazione, alla violenza, all’emarginazione e alla discriminazione.

Nel corso degli anni in tanti sono entrati a far parte del cast ottenendo una fama strepitosa. La soap opera racconta la vita di coloro che vivono in Palazzo Palladini situato sulla collina di Posillipo con una vista mozzafiato su Golfo di Napoli.

Il formidabile cast con il tempo è riuscito a conquistare il pubblico al punto tale da guadagnare il suo affetto. Per questo motivo non c’è da stupirsi se ci sono stati attimi di preoccupazione per una delle attrici.

Secondo quanto riportato sul sito napolitoday.it una delle più amate della soap opera di stampo puramente partenopeo ha riferito di essere stata protagonista di una spiacevole vicenda. Non ha esitato a parlarne con i suoi fan, in quanto non ha nascosto lo spavento causato da terzi. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo.

Un Posto al Sole, fan preoccupati per il proprio idolo

L’attrice è nata a Napoli nel 1984 e una volta terminati gli studi della scuola secondaria di secondo grado ha deciso di intraprendere la carriera di attrice. Il suo primo debutto è avvenuto nel 2012 nel teatro e da allora ha accumulato una serie di successi. In Un Posto al Sole indossa i panni di Rosa Picariello.

La bellissima in questione non è altro che Daniela Ioia, conosciuta anche per aver prestato il suo volto a uno dei personaggi di Mare fuori. Ha realizzato un video che poi ha subito pubblicato per spiegare cosa ha vissuto sulla sua pelle per colpa di uno sconosciuto.

Alta tensione per Daniela Ioia

“Un signore mi ha seguita, ha fatto qualche metro con la macchina insieme a me, mi parlava, presumo mi abbia riconosciuta, non so cosa dicesse perché avevo le cuffie non sentivo. Mi sono spaventata tantissimo e gli ho risposto anche male. Mi dispiace, però un po’ di buon senso…Non mi pedinare, mi fai anche spaventare”.

Ecco le parole che ha detto mentre l’attrice si è ripresa con il cellulare. Non ha nascosto il dispiacere nell’aver dato delle brutte risposte a colui che probabilmente poteva essere un fan. Tuttavia si è spaventata per essere stata seguita da una macchina mentre si stava allenando in una strada isolata.