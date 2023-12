Non indovineresti mai che titolo di studi ha Mauro Corona: la risposta non è affatto quella che ti aspetti

Mauro Corona è un noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano. Non tutti sanno qual è il suo titolo di studio. La risposta lascerà a bocca aperta

Nato il 9 agosto 1950 a Baselga di Pinè (comune italiano di 5.414 abitanti della provincia di Trento), Mauro Corona è uno scrittore, alpinista e scultore. Fin da piccolo ha voluto seguire il padre nelle battute di caccia tra i monti e per questo motivo ha maturato la passione per la montagna e l’alpinismo.

Purtroppo la sua vita è stata segnata da un evento drammatico, ovvero l’abbandono della famiglia da parte della madre. Per staccarsi dalla realtà funesta, l’uomo ha iniziato a dedicarsi alla lettura, in quanto i suoi scrittori preferiti sono quelli della letteratura russa Tolstoj e Dostoevskij. Allo stesso tempo ha imparato l’arte della scultura lignea dal nonno.

Ha frequentato l’istituto per Geometri Marinoni di Udine e prestato il servizio militare a L’Aquila negli Alpini. Tuttavia fu costretto a sospendere gli studi perché poco interessato alle lezioni e stessa sorte toccò al servizio militare, dato che i suoi interessi erano altri.

Infatti acquistò l’attrezzatura indispensabile a scolpire e il maestro Augusto Murer gli insegnò l’altro della scultura. Nel 1975 a Longarone ci fu la sua prima mostra. Il suo curriculum è molto vasto, ma qualcuno ha curiosato sul web per capire qual è il suo titolo di studio.

Le svariate passioni di Mauro Corona

Mauro Corona si è dedicato anche all’arrampicata che gli ha permesso di scalare le montagne del Friuli per poi recarsi in Groenlandia e in California. È anche stato appassionato di bob, lo sport invernale che si svolge su piste ghiacciate a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzati. Non è uno sport individuale, bensì di gruppo.

Come se non bastasse ha in intrapreso anche la carriera di scrittore pubblicando i suoi primi racconti nel quotidiano Il Gazzettino. Tra i suoi libri possiamo menzionare La fine del mondo storico che gli ha permesso di vincere il Premio Bancarella nel 2011. Una persona dotata di una simile cultura avrà sicuramente alle spalle un percorso di studio accurato. Lui sarà l’eccezione? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco il titolo di studio, a stento riuscirete a crederci!

Mauro Corona è stato ospite fisso di Carta Bianca, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Molti ricorderanno i suoi battibecchi sia con la donna che con gli altri ospiti.

Per quanto riguarda lo studio, come è stato accennato prima, si è fermato alla terza media. Questa scelta è dipesa dalla situazione economica e familiare che non gli hanno permesso di fare il percorso scolastico desiderato. Infatti è stato costretto a iscriversi alla scuola di geometra perché gratuita.