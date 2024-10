‘Non ho trovato niente’: LIDL nell’occhio del ciclone | Ecco la lista dei prodotti INTROVABILI, clienti in protesta

Di recente sui social qualcuno ha esternato il proprio malcontento dopo essere andato a fare la spesa presso un supermercato della Lidl. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Quando ci rechiamo in un supermercato cerchiamo sempre l’offerta del momento per riempire il carrello della spesa e tornare a casa felici degli acquisti fatti. Ovviamente si cerca sempre di far combaciare la buona qualità con il prezzo accessibile alle tasche di chiunque.

Tra i vari supermercati che vanno incontro alle esigenze di tutti i clienti ci sono sicuramente quelli del marchio della Lidl. Non tutti sanno che questa catena europea di supermercati fu fondata nel 1973 da Dieter Schwarz, ma solo con l’intervento del figlio Joseph l’attenzione si focalizzò sul settore del discount.

Da allora tante cose sono cambiate. Dalla Germania questo marchio si è esteso nella metà degli anni 90 anche in Europa e il primo punto vendita fu aperto il Regno Unito nel 1994.

La chiave del successo deriva sicuramente ciò che viene collocato sugli scaffali. Anche gli influencer contribuiscono a diffondere messaggi pubblicitari, anche se qualche volta non tutti risultano essere contenti.

Lidl, la protesta dei clienti non ha fine

“Ne approfitterai? È tornata la settimana XXL da Lidl”, ecco il titolo riportato nella didascalia di un post pubblicato sul profilo Instagram @pepper.sconti circa tre giorni fa. Sono stati riportati i prezzi davvero strepitosi di alcuni prodotti alimentari, come i fiocchi d’avena integrale della Crownfiled a 1,49 euro.

A seguire sono stati mostrati due confezioni, una di noci e l’altra di arachidi della marca Alesto, che costano rispettivamente 4,99 euro e 6,99 euro. Un barattolo di cioccolata della marca Choco e un succo di frutta in bottiglia costano 3,99 euro. Un vero colpo di fortuna per chi ama portare a tavola questi prodotti, ma c’è chi è tornato a casa a mani vuote.

Sui social non si nasconde il malcontento

Tra i vari commenti del post che si possono leggere c’è un utente social che ha mostrato il suo malcontento: “Ci sono andata e non ho trovato niente. Mi hanno detto che non li avevano scaricati”. È chiaro che gli scaffali erano vuoti nel momento in cui la persona in questione si è recata presso un supermercato della Lidl.

A prescindere da questo spiacevole inconveniente, la Lidl ogni giorno accontenta i clienti proponendo prodotti alimentari di prima qualità a prezzi convenienti. Proprio perché non delude mai è comprensibile non trovare ciò che si desidera al primo colpo. Per questo motivo è consigliabile approfittare subito delle occasioni che vengono proposte non solo mediante la divulgazione di volantini, ma anche attraverso i canali social.