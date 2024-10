“Non ha lavato i denti”: la De Filippi sbotta e lo dice senza peli sulla lingua | Gemma se ne accorge ed ‘esce’

Nello studio di Uomini e Donne è stata fatta un’esternazione davanti alle telecamere sul conto di uno dei partecipanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Anche se le registrazioni di Uomini e Donne hanno avuto inizio a fine agosto, da qualche settimana stanno andando in onda su canale 5 subito dopo la soap opera Endless love. Come sempre le dinamiche che si creano tra i partecipanti incuriosiscono i telespettatori al punto tale da restare incollati davanti al piccolo schermo.

Senza dubbio il ritorno di Mario Cusitore ha fatto discutere. All’inizio è tornato pensando di avere la possibilità di confrontarsi con Ida Platano, ma si è trovato davanti Cristina Tenuta perché durante la pausa estiva si sono sentiti. È stato Gianni Sperti a proporgli di sedersi nel parterre maschile, però non ha dato subito una risposta.

In un secondo momento ha deciso di mettersi in gioco e adesso è alle prese con varie dame. Al centro dell’attenzione c’è stato anche Armando Incarnato che ha voluto mettersi a nudo per spiegare alcuni suoi comportamenti. Le fan sono felici del suo ritorno e sperano di vederlo felice accanto a una persona.

All’appello non può mancare Gemma Galgani, la dama per eccellenza del Trono Over. In questi giorni sta conoscendo il cavaliere Valerio, un affascinante uomo di 62 anni di origini napoletane. Di recente sono state fatte delle affermazioni sul loro conto che non sono passate inosservate.

Nello studio di Uomini e Donne cala il silenzio

Valerio trascorre sei mesi l’anno in Sardegna perché porta avanti un’attività turistica e gestisce anche un B&B a Olbia. Fin dall’inizio ha palesato il suo interesse per Gemma sostenendo di essere molto attratto per la sua classe e la sua eleganza.

Durante una puntata di Uomini e Donne, precisamente quella andata in onda martedì 8 ottobre, Maria De Filippi è intervenuta nel pieno della descrizione del bacio che i due si sono dati a telecamere spente.

Un retroscena del tutto inaspettato

Valerio ha raccontato entusiasta di un bacio che c’è stato con Gemma in auto in assenza del tassista. Ha spiegato di aver provato delle sensazioni che da tempo non riempivano le sue giornate. A un certo punto la conduttrice ha fatto una rivelazione.

In poche parole ha detto che Valerio non ha lavato i denti dopo averle dato un bacio perché il suo intento era non perdere il sapore delle labbra della dama. Tina Cipollari, come sempre, ha voluto ironizzare sulla faccenda. Come andrà a finire questa conoscenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere.