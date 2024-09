‘Non fatelo MAI più’: i furbetti di Roma non hanno scampo | Scoperti e costretti ad una MAXI multa

Piovono multe a Roma dopo l’incresciosa tendenza di alcuni utenti: non c’è più via di scampo adesso però.

Oltre alla bellezza innegabile, la Capitale d’Italia è anche nota per il suo traffico congestionato e per le sfide legate alla mobilità urbana. La struttura urbanistica della città, originaria di secoli fa, è poco compatibile con il volume di automobili che ogni giorno attraversano le sue strade, rendendo la gestione del traffico un problema complesso.

Per chi visita Roma in auto spostarsi tra le strade strette e tortuose del centro storico può risultare un’esperienza complicata e stressante. Il traffico costante, le deviazioni, le zone a traffico limitato e i parcheggi scarsi rendono difficile trovare una via d’uscita senza infrangere, spesso inconsapevolmente, qualche regola stradale.

Ciononostante, le persone continuano a riversarsi sul paesaggio urbano dell’Urbe, poiché attirate non solo dai monumenti storici e dalla ricchezza culturale della capitale, bensì per la quantità spropositata di locali e attività che si sono aperti esclusivamente lì.

A questo si aggiunge il problema del turismo di massa, che, specialmente nei periodi di alta stagione, soffoca letteralmente la mobilità urbana. Uno degli ostacoli più discussi dai cittadini e dai turisti di Roma è la presenza delle ZTL, ovvero le zone a traffico limitato.

Che cos’è la ZTL?

Queste aree sono state progettate per ridurre il traffico nelle zone più centrali e preservare l’integrità del patrimonio storico. Sono regolate da rigide norme di accesso e sono soggette a controlli elettronici tramite telecamere.

Sebbene siano fondamentali per gestire l’afflusso di veicoli e mantenere il centro città vivibile, la segnaletica stradale legata alle ZTL viene spesso criticata per essere poco chiara o addirittura inesistente. Spesso, le indicazioni vengono posizionate in punti difficili da notare, specialmente per chi non è abituato al caotico traffico di Roma.

Maxi multe a Roma

Recentemente, si è abbattuta su Roma una vera e propria pioggia di multe, scatenate proprio dalla presenza di ZTL “a sorpresa”. Molti automobilisti, compresi i residenti, si sono ritrovati con sanzioni amministrative pesanti senza nemmeno essersi resi conto di aver violato le regole. Altri, invece, hanno fatto di tutto per aggirare le regole, addirittura coprire la propria targa.

Questo fenomeno è stato ben descritto da un recente articolo di RomaToday, che ha denunciato la confusione e il malcontento generato da queste telecamere piazzate in punti strategici ma poco evidenti, portando ben 60 automobilisti scorretti a ricevere contravvenzioni. Insomma, le telecamere nascoste mandano un chiaro messaggio: “Non fatelo mai più”.