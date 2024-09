“… Non farò mai figli”: Elisa Isoardi sgancia la bomba, la rivelazione è un fulmine a ciel sereno | La conduttrice ha appeso le speranze al chiodo

Elisa Isoardi e l’amara confessione. “Non avrò mai figli”, i fan sono senza parole.

Bella, brava, simpatica e profondamente sincera, così possiamo descrivere la magnifica Elisa Isoardi, che è prontissima a farci divertire e sognare di nuovo alla conduzione di Linea Verde. Dopo aver chiuso con La Prova Del Cuoco, dove ha preso il posto della meravigliosa Antonella Clerici, ha condotto altri programmi e partecipato a un importante reality.

Parliamo dell’Isola Dei Famosi, dove forse però non è riuscita a vivere a pieni polmoni l’esperienza. L’abbiamo vista diverse volte chiacchierare a cuore aperto nel salotto di Mara Venier, per poi sfidarsi in pista a Ballando Con Le Stelle. Qui si era tanto mormorato di un suo flirt con il maestro Raimondo Todaro, poco prima che lui lasciasse la corte della Carlucci per tornare al cospetto della De Filippi.

Fra di loro non c’è mai stato nulla, anche se allora Raimondo era ai ferri corti con al moglie Francesca Tocca, con la quale ora l’amore è tornato a risplendere. La Isoardi, dopo la fine della sua lunga storia con Matteo Salvini, si dichiara ancora single. Ha trascorso una magica estate, fra sole, mare e montagna, occupandosi dei suoi cari e prendendosi cura di sé stessa.

Elisa Isoardi, tra vita e lavoro

Lunghe passeggiate, corse e bagni di sole. Le hanno così permesso di tornare più bella e in forma che mai, insieme a Monica Caradonna, al già citato Linea Verde. Insomma, la sua è una vita molto piena e della quale, a quanto pare, non ci sarà posto per i figli. No, nn si tratta di un rumors, ma di una dichiarazione molto forte.

La stessa conduttrice l’ha rilasciata nel corso di un’intervista al settimanale Gente. La professionista ha parlato della sua vita sentimentale e affrontato importantissime e intime riflessioni riguardo la maternità, che, a detta sua, potrebbero non trovare d’accordo suo padre, che è di mentalità più tradizionalista e che vede la condizione di single come quella di zitella.

“…Non farò mai figli”, le parole che non passano inosservate

“Secondo mia madre io non farà mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro.”, ha dichiarato la bellissima Elisa. L’ex Miss Italia ha anche ammesso di essere diventata più selettiva nello scegliere chi frequentare nella sua vita privata. Ha inoltre spiegato di essere alla ricerca di un uomo completo e risolto e che non entra in competizione con lei.

Ha comunque ammesso che, oggi come oggi, trovare un mix del genere sia assai dura. Chiaramente è molto corteggiata e ciò le fa piacere, ma ha svelato: “Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa“. E, parlando di Salvini, ha rivelato di aver vissuto un amore grande e completo, nonché totalizzante, dunque assai difficile da replicare poi nel corso del tempo.