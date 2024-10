‘Non fare la spavalda’: questa volta la De Filippi ha sentito tutto | Guai in vista proprio per lei: nessuno le crede

Nelle ultime ore nello studio di un programma televisivo di Maria De Filippi è accaduto un qualcosa di inimmaginabile. Ecco cosa è successo senza tralasciare alcun dettaglio.

Attualmente Maria De Filippi fa compagnia durante la settimana con Uomini e Donne e Amici mentre nel weekend con Tu sì que vales e il talent show la domenica prima dell’appuntamento con Silvia Toffanin. In questo caso stiamo parlando del programma che permette a tanti giovani di sfondare nel mondo dello spettacolo come ballerini o cantanti.

Da anni amici riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio di coloro che si mettono costantemente alla prova per convincere i maestri della scuola. Da un lato abbiamo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi mentre dall’altro Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. A volte non mancano delle discussioni per opinioni diverse che hanno sugli allievi.

La Celentano, per esempio, non è andata d’accordo nelle edizioni precedenti con Raimondo Todaro. Adesso sta facendo i conti con la nuova collega. Nell’ultima puntata andata in onda domenica 13 ottobre hanno ha avuto uno scambio di idee dopo l’esibizione della ballerina Alessia. I fan di Amici sono convinti che ci saranno altri colpi di scena.

Rudy Zerbi, invece, tuttora non ha la stessa visione dei fatti della Pettinelli. Lo ha nuovamente confermato domenica, ma stavolta anche la Cuccarini è intervenuta per esprimere la sua opinione. Le sue parole hanno fatto calare il gelo nello studio.

Nello studio di Amici cala il gelo per una frase

Lorella Cuccarini è stata l’unica tra i colleghi ad avere prima la cattedra di ballo per poi passare al canto. Tempo fa si diceva che la Rai stesse pensando a un programma fatto su misura per lei. Questo significava dire addio alla Mediaset, però per la gioia dei telespettatori non ha lasciato il suo incarico.

Tutti sono concordi nel dire che ha un modo di fare tale da mettere a proprio agio gli allievi che segue. Domenica è intervenuta durante una discussione tra Zerbi e la Pettinelli in merito all’allievo di quest’ultima, Nicolò. Per il maestro di canto, dopo aver ascoltato il brano proposto, non è in grado di trasmettere emozioni, ma tutto sommato ha una buona tecnica. A un certo punto la Cuccarini ha perso la pazienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Non fare la spavalda, fai ridere”

Secondo la Pettinelli Nicolò è bravo, ma i colleghi puntano sull’interpretazione per trovare un qualcosa su cui fare una critica. “La tecnica non può compensare il fatto che uno interpreti. Il pezzo ti ho sopraffatto oggi”, ecco cosa ha detto Rudy al ragazzo.

Nel frattempo la Pettinelli difendeva prontamente il giovane, così la Cuccarini le ha rivolto testuali parole: “Non fare la spavalda, fai ridere”. La Pettinelli non faceva altro che interromperli e alla fine tutto si è concluso in questo modo: “Lui canta come un Dio pagano. Vi fissate con questa idiozia dell’interpretazione”.