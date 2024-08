Non devi andare più dal parrucchiere | Ora puoi avere dei boccoli perfetti in 2 passaggi: tutte ti chiederanno il segreto

Ami i boccoli? Da oggi non devi andare per farli dal parrucchiere. Con questo trucco te li fai da sola di meravigliosi.

I capelli sono sia la croce che la delizia di ogni donna. In estate, per via del gran caldo e soprattutto dell’afa e dell’umidità è davvero difficile mantenerli puliti e in ordine a lungo. Diciamo che anche la miglior piega dura pochissimo. E ciò è fonte di viva preoccupazione soprattutto se in vista c’è una salata galante o un evento importante di lavoro.

Chiaro che un capello sano e ben curato va sempre una gran figura mentre uno spento non ci permette di fare una buona impressione anche se siamo in tiro con un outfit spettacolare e un make up studiato a regola d’arte. Attenzione anche alla ricrescita che, sebbene alcune dicano che sia di moda, in realtà denota sempre grande trascuratezza.

Altro grande problema risiede nel fatto che tante donne sognano chiome belle mosse quando di natura le hanno lisce. Il punto è che sovente per ottenerle devono sottoporsi a particolari trattamenti, in certi casi bei costosi, oltre che recarsi con una certa frequenza dal parrucchiere di fiducia.

Boccoli meravigliosi senza andare dal parrucchiere, ecco come

Costui riveste un ruolo molto importante dal momento che sovente è pure il confessore della sua cliente della quale diventa grande amico. E così, tra una confidenza e l’altra, si parla di nuovi look e delle proposte che la stagione offre per quanto concerne tagli, acconciature e tinte.

Per carità, nulla di male ma con la crisi pazzesca che vige ancora oggi in Italia è chiaro che non sempre possiamo chiedere una mano a lui anche solo per la creazione di bei boccoli da esibire durante una cena. La bella notizia è che con due semplicissimi passaggi possiamo crearceli noi stesse a casa nostra. Ce li mostra su TikTok la splendida Eleonora Petrella.

Eleonora Petrella ti svela il trucco, ci impiegherai due minuti

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che i nostri capelli dovranno essere perfettamente puliti, a posto con il taglio e con la tinta al fine di ottenere un risultato ancora più esaltante. Tornando a Eleonora, lei ci mostra in un video come se li crea in un istante. In primis divide la testa a metà e lavora squisitamente su sezioni orizzontali.

A questo punto bisogna prendere il ferro per capelli, quindi avvolgere sul cono una ciocca di 2- 3 cm per volta fino alle punte, quindi lasciare in posa per qualche istante, senza eccedere. Una volta che avremo compiuto l’operazione su tutte le ciocche, apriamo i boccoli con le dita, oppure spazzoliamoli delicatamente con una spazzola dalle setole morbide.