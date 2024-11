Non conosci il tuo VERO nome | Cimentati in questo test e scopri come avresti dovuto chiamarti: 9 persone su 10 restano di stucco

Di certo non consocerai il tuo vero nome. Affronta questo test e saprai il nome che avrebbero dovuto realmente darti i tuoi genitori.

Dimmi il tuo nome e ti dirò chi sei. In questi caso, dopo aver affrontato tale test, potremmo comprendere che forse quello che abbiamo non ci rappresenta al 100%. Tuttavia entra in gioco la nostra personalità, che però, prima che nasciamo, non può essere manifesta a mamma e papà. Essa si manifesta infatti poi nel corso del tempo.

Alcune persone però la mettono in evidenza fin da quando sono molto piccole. Può anche essere che nasca in noi il desiderio di cambiare il nostro nome, perché ci appare desueto o mal accostato al nostro cognome. Per questo motivo molti artisti lo cambiano solo per quel che concerne quello d’arte.

Può tuttavia rappresentare una super scoperta, notare per questo gioco, perché in tale maniera va visto il test, quale nome ci rappresenterebbe oggi. Ovvio che, per conoscere un responso efficace, dobbiamo essere sinceri al 100% nel rispondere ai quesiti a noi proposti. Dovremmo solo scegliere numerose opzioni e scopriremo senza fallo un solo nome, che adesso, sarebbe particolarmente adatto a noi.

Test dei nomi, ecco quale sarebbe quello più adatto a te

Codesto test sarebbe gratuitamente fruibile sul sito nostrofiglio.it. I quesiti a cui rispondere sono dieci. Il primo ci chiede quale sia la parola che sentiamo più nostra e che inizia con la A. Mentre il secondo ci chiede a quali fiori pensiamo di ricevere da un ammiratore segreto. Si prosegue con la richieste del nome scelto per una password a quesiti più legati a sogni e aspirazioni.

Comunque sia, in pochi minuti scoprirete di che pasta siete fatti e dunque per l’appunto quale sia il nome più adatto a voi. Diciamo che questo test può anche essere molto utile per scegliere quello per vostro figlio o figlia, del quale siete in attesa. Diciamo che, come detto poco fa, non potete sapere quale sia la vostra indole caratteriale, ma che potete pensare al nome più adatto.

Le rivelazioni che vi lasceranno a bocca aperte

Il consiglio in più è quello di affrontare separatamente il test e non rivelare all’altro subitaneamente l’esito. Segnatelo su un quadernetto e dopo una tazza di tè, confrontatevi al riguardo. Magari potrete chiedere lo stesso ai vostri genitori, nonni della creatura che sta per venire al mondo e anche con loro potrete confrontarvi, mettendovi a tavola e chiacchierando amabilmente.

Un domani potrete parlare di questo test a vostro figlio e decidere di affrontarlo con lui quando sarà abbastanza grande. Tuttavia, come ultima chicca, vi diamo quella di scegliere un nome che per voi nasconda al suo interno un significato profondo e non solo a livello affettivo, appartenente magari a un vostro caro che non c’è più.