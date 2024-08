Non comprate questo dentifricio, è la truffa del secolo | Il dottore ci mette la faccia e sbugiarda tutti: ecco quale evitare

Abbatti il mito del dentifricio miracoloso perché non c’è nulla di vero. Ecco cosa ha riferito un noto dentista del web.

Il dentifricio è un prodotto che si occupa della pulizia e della salute dei denti. Viene utilizzato con uno spazzolino per garantire l’igiene orale. Si presenta come una crema, ma in commercio si trova anche quello in gel. Si presume che il primo dentifricio risalga all’antico Egitto come testimonia un manoscritto risalente a IV secolo a.C. dove c’è la descrizione di una miscela di fiori di Iris.

Successivamente sia Greci che Romani realizzavano il dentifricio con l’aggiunta di abrasivi come ossa frantumate e gusci di ostriche. Il dentifricio simile a quello odierno è stato utilizzato a partire dal XIX secolo in Gran Bretagna e si utilizzarono come ingredienti gesso e mattoni polverizzati o sale.

Nel Novecento fu introdotta una pasta fatta di acqua ossigenata e bicarbonato di sodio e fu consigliato di usarlo con uno spazzolino da denti. Diventarono popolari dopo la Prima Guerra Mondiale. Solo il fluoro fu aggiunto successivamente e da allora tante cose sono cambiate in meglio.

Tra i principi attivi abbiamo quello che combatte le carie, i batteri e il tartaro. Al supermercato c’è l’imbarazzo della scelta, ma secondo quanto riportato sul sito ilfattoquotidiano.it non si deve assolutamente prendere in considerazione un dentifricio specifico.

Dentifricio sbiancante: “La truffa più grande”

Secondo il dentista Brady Smith quello sbiancante non è altro che una presa in giro e ne ha parlato realizzando un video su TikTok che sta letteralmente spopolando.

“Non so se sia la truffa più grande nell’ambito dell’odontoiatria, ma è sicuramente la mia preferita perché adoro dire ai pazienti che il dentifricio sbiancante non può assolutamente rendere i denti più bianchi. Non ci sarà nessun miglioramento significativo. Forse se si prendesse la pasta dentifricio e se ne applicasse in quantità sui denti per poi lasciarla lì per quattro giorni allora si vedrebbe qualcosa di diverso”. Ma perché viene fatta allora una pubblicità non veritiera? La risposta è immediata.

Il dentista ci mette la faccia e svela la verità

Pare che tutto ruoterebbe attorno al denaro e le aziende introducono una quantità ridotta di perossido di idrogeno al dentifricio vendendolo come sbiancante. In alcuni casi c’è solo il 35% e per avere l’effetto desiderato bisogna che l’esposizione sia più lunga del previsto.

Questa notizia ha lasciato senza parole coloro che facevano affidamento a questo dentifricio per ottenere dei denti più bianchi. A tal proposito bisogna prendere in considerazione altri metodi. Occorre rivolgersi a un esperto del settore oppure documentarsi in autonomia facendo le ricerche appropriate sul web.