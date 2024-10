‘Non capisco più nulla’: a Uomini e Donne sono tutti in apprensione per lei | Mai successo prima: la De Filippi sbigottita

Per un istante è calato il gelo nello studio di Uomini e Donne. Un volto amatissimo ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Le dinamiche che si creano sia all’interno che all’esterno dello studio di Uomini e Donne non fanno altro che incuriosire i telespettatori. Infatti restano incollati davanti al piccolo schermo ben volentieri, anche perché in un certo senso si affezionano ai partecipanti che si mettono in gioco.

Sicuramente uno dei cavalieri più chiacchierati del momento e l’ex corteggiatore di Ida Platano, vale a dire Mario Cusitore. L’affascinante napoletano è stato al centro dell’attenzione in passato per il suo percorso fatto di alti e bassi con l’ormai ex tronista. Durante una delle prime registrazioni qualcuno ha espresso il desiderio di rivederlo all’opera, ma in un altro ruolo.

Adesso infatti, si sta mettendo alla prova accanto ad altri e fino a qualche settimana fa ha avuto la possibilità di uscire con due bellissime del parterre femminile, cioè Morena e Margherita. Sia l’una che l’altra sapevano di non avere l’esclusiva, ma le cose sono cambiate quando Mario e Margherita hanno dormito insieme.

Quest’ultima credeva di aver superato uno step in più, ma poi ha fatto un passo indietro quando ha scoperto delle dinamiche che ci sono state con Morena. La situazione ha assunto una determinata piega e a tal proposito ci sono stati degli intervenuti.

Uomini e Donne, una dichiarazione inaspettata

In poche parole, secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it, il tutto è avvenuto quando si stava parlando di Mario e Margherita. Lui non accetta l’idea di avere ricevuto un due di picche quando lei ha scoperto dell’altra. Nel frattempo lui non l’ha cercata, ma è uscito con Morena e la serata si è conclusa con un bacio.

A quel punto Margherita ha deciso di mettere la parola fine. Alla fine Morena lo ha accusato di non aver riportato come si è svolta realmente la loro serata per avere ancora una possibilità con Margherita. Ed è proprio in quell’istante che uno dei due opinionisti hai espresso un proprio parere.

Opinionista non riesce a trattenersi

Tina Cipollari spesso è intervenuta per invitare Morena a cambiare atteggiamento. Inoltre ha aggiunto di non comprendere certe dinamiche che ormai sono all’ordine del giorno. Davanti a dei pareri del tutto opposti al suo, ha detto a Maria De Filippi “Allora sostituiscimi se non capisco più nulla”.

La conduttrice ha replicato invitando l’opinionista che non si deve puntare il dito solo contro Morena. In un secondo momento Mario e Margherita hanno trascorso un weekend a Napoli. Tuttavia lui ha cercato un riavvicinamento con Morena, però invano. I telespettatori sono convinti che ci saranno altri colpi di scena.