Non buttare queste padelle | Valgono un occhio della testa e puoi rigenerarle: devi lavarle così

Padella, da oggi non buttarle mai più se si presentano così. Risparmio garantito.

Con la situazione assai complicata e difficile nella quale vessa tutt’ora la nostra Italia, la cosa migliore da fare, è risparmiare il più possibile in ogni ambito. Tale azione non è, tuttavia, semplicissima da mettere sempre in atto, ma con molta pratica e un pizzico di arguzia, possiamo riuscirci, ottenendo anche maggiori successi.

Oltre a tenere saldamente sottomano il cosiddetto bilancio familiare, con tanto di entrate e uscite ben segnalate, teniamo maggiormente d’occhio i consumi che avvengono all’interno della nostra dimora. E con essi in primis pensiamo alle bollette, i cui costi da ottenere, soprattutto se parliamo di energia elettrica, sono molto elevati.

Occhio anche a quando andiamo a fare la spesa alimentare, a buttare tutto ciò che ci pare nel carrello. Impariamo a dire no agli sprechi, mangiando comunque bene e in modo sano. E quando siamo in cucina prestiamo maggior attenzione non solo al cibo che maneggiamo e come lo conserviamo per la sua e nostra salute, oltre che del nostro portafoglio, ma pure agli strumenti necessari per metterlo in tavola.

Padelle, pensaci bene prima di buttarle

Fra questi non possiamo non annoverare le padelle, che sono assai copiose nei nostri armadietti. Molte, come accade nelle cucine più rinomate, sono appese in zone strategiche della stanza, specie se particolarmente belle da vedere e tra le più utilizzate. Chiaramente bene è puntare alla qualità di esse per ottenere cibi più buoni, oltre che per la nostra incolumità.

Inoltre in codesta maniera dureranno più a lungo. Qui però entra in gioco il modo in cui le conserviamo noi stessi. In ogni caso, se le troviamo nella condizione in cui le vedremo fra poco, pensiamoci molto bene prima di buttarle in discarica. Potremo utilizzarle difatti continuare a riutilizzarle per cucinare, risparmiando tanti bei soldini. Il consiglio ce lo dona il profilo TikTok. @mammalinga2.0.

Come farle tornare nuove

La tiktoker che di nome fa Daiana, ci mostra il fondo di una padella, profondamente incrostato. Chiaramente non è meraviglioso da vedere. La cosa migliore è eliminare tutto quanto, ma come? Semplicemente spruzzando un determinato detersivo che solitamente utilizziamo per la pulizia di forni e grill. Per sfruttarlo è bene indossare i guanti.

A questo punto bisogna togliere dello sporco che si staccherà, dopo che il prodotto sarà stato lasciato agire per una 15ina di minuti. Sfruttiamo una semplice spugnetta per eliminare le macchie più evidenti. Infine, asciughiamo con uno straccio in microfibra asciutto e risciacquiamo sotto getto dell’acqua corrente la padella, che apparirà in men che non si dica come nuova e prontissima all’utilizzo.