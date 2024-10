‘Non aprite questo SMS’: LIDL mette in guardia i suoi clienti | Ecco l’unico modo per sfuggire alla TRUFFA di Ottobre

Una nuova truffa sta valicando i confini del supermercato più conveniente che ci sia: bisogna fare attenzione ai messaggi ricevuti.

Le truffe esistono da sempre, ma con l’avvento di internet hanno trovato nuove modalità per colpire le persone. Prima si trattava di furti più “fisici”, come raggiri faccia a faccia o falsi biglietti della lotteria, ma oggi la rete è diventata il terreno preferito per i truffatori.

Le truffe online sono numerose e sempre più sofisticate, capaci di ingannare anche gli utenti più esperti. Phishing, frodi con carte di credito, finti messaggi delle banche, email di “patrimoni ereditari” da parenti sconosciuti: gli esempi non mancano. Alcuni sono più raffinati di altri, mentre altre volte è proprio la fretta di approfittare di un’offerta irrinunciabile a farci cadere nella trappola.

Con i social media, le app di messaggistica e le email, la diffusione di truffe è diventata virale. L’obiettivo è sempre lo stesso: rubare dati personali o soldi e spesso queste frodi sono mascherate da proposte accattivanti o offerte incredibili.

La regola d’oro è che se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Purtroppo, molte persone si trovano a doversi difendere da queste insidie, non solo online, ma anche tramite SMS e persino chiamate telefoniche automatizzate. La sfida maggiore è rimanere vigili e saper riconoscere i segnali d’allarme.

La truffa di Lidl

Un esempio concreto di truffa recente è quello riportato da Quifinanza.it. La truffa utilizza il marchio di Lidl per attirare le vittime. In questo caso, circola un messaggio che promette un buono spesa da 500 euro, apparentemente offerto dalla catena di supermercati. Il messaggio è studiato per sembrare legittimo, con il logo di Lidl e una grafica accattivante.

In più, invita l’utente a cliccare su un link per riscattare il premio. Una volta cliccato, la vittima viene reindirizzata su siti pericolosi che possono rubare i dati personali o infettare il dispositivo con malware. È una delle tante truffe che sfruttano il desiderio di risparmiare o ottenere un premio facile.

Come sfuggire alla truffa

Il modo migliore per proteggersi da truffe come quella del finto buono Lidl è molto semplice: non aprire mai questi messaggi. Che si tratti di una mail, di un SMS o di una notifica su un’app di messaggistica, il trucco sta nel non cedere alla curiosità.

Cliccando sul link, ci si espone a rischi come il furto di dati personali o addirittura il prelievo di denaro dal proprio conto bancario. Perciò, se ricevi un messaggio che ti sembra sospetto, eliminalo subito e non pensarci più. Mantenere un atteggiamento diffidente è la miglior difesa. Lidl ha precisato che non è solita inviare sms ai clienti.