‘Ne vedrete delle belle’: Filippo Bisciglia scalda il pubblico | Nella prossima puntata accadrà l’inverosimile

Un grande annuncio scalda i cuori dei fan di Temptation Island. Ne vedrete delle belle. Parola di Filippo.

Non è estate senza Temptation Island. Ciò è ormai ben noto a tutti. Anche quest’anno il reality, prodotto dalla Fascino ha saputo incollare milioni di telespettatori allo schermo con le vicissitudini della copie nip. I suoi indiscussi protagonisti difatti sono entrati in men che non si dica nei cuori dei fan del programma.

Tant’è che ora sono seguiti a loro volta sui loro profili Social. Molti, sovente, come accaduto in passate edizioni, li rivedremo anche a Uomini e Donne. Fatto sta che adesso, a settembre 2024, non solo ritroveremo a farci compagni a il dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato della TV italiana, ma anche Temptation Island in versione autunnale.

Orami non tratta più di un chiacchiericcio, ma di una mera realtà, dopo che lo scorso anno si era più e più volte chiacchierato di una edizione winter. Al suo timone ci sarà ancora un volta l’impeccabile Filippo Bisciglia. Il conduttore, anche nell’edizione in corso, ha avuto non poche gatte da pelare, soprattutto per la questione dei falò anticipati.

Filippo Bisciglia, ” Ne vedrete delle belle”

Ha cercato il tutti i modi di fare in modo che il fidanzato Lino, chiamato per ben quattro volte di seguito al confronto dalla fidanzata Alessia, alla fine cedesse per poterla incontrare. Il ragazzo poi ha ceduto, ma è stato abbandonato sul tronco. Fatto sta che adesso in molti si aspettano che lui voglia iniziare una storia con la sua corteggiatrice. Sarà davvero così o tornerà dalla sua ex?

Di certo, Temptation Island, nel corso delle sue tante edizioni, non ha mai mancato di stupirci coi suoi numerosi colpi di scena. I telespettatori stanno chiacchierando moltissimo riguardo a ciò sulle varie piattaforme e c’è chi parteggia per una coppia, invece che per un’altra. Fatto sta che Filippo ora ha fatto una promessa al riguardo: “ne vedrete delle belle!”

Che cosa accadrà nella prossima puntata

Tale messaggio l’ex gieffino lo ha lasciato tramite un video caricato su Instagram, dove ha voluto ringraziare i telespettatori, per mostrare tanto affetto al programma. Inoltre in esso ha voluto ricordare che gli ultimi due appuntamenti andranno in onda due sere di seguito, ovvero mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Qui scopriremo, dopo l’uscita dal programma, come stanno per davvero le cose tra i vari partecipanti e, a quanto pare, come ci ha fatto sapere Coming Soon, sulla base di una spifferata di Dagospia, il poco fa menzionato Lino, avrebbe provato a riconquistare la sua Alessia. Sempre stando all’ascolto di queste indiscrezioni pare che l’uomo abbia deciso di compiere tale passo dopo il due di picche ricevuto in seguito dalla bionda tentatrice Maika.