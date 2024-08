‘Natale si festeggerà ad agosto’: la decisione è arrivata al volo | Ecco la NUOVA DATA per scambiare i regali

Cambia il calendario e per cenone e auguri dovremo attendere il 31 agosto. Tutti pronti con cappotti e panettoni in anticipo.

La festa più amata dagli italiani, da grandi e piccini senza fare distinzioni, è sicuramente il Santo Natale. Ecco, siamo ancora ad agosto e sembra così lontano pensare al mese di dicembre quando in realtà mancano meno di quattro mesi.

Con l’estate che ormai pian piano fa le valigie e tornerà il prossimo anno ad allietarci (si spera sempre col caldo ma con meno afa), l’autunno si appresta pian piano ad entrare nelle nostre case con timidezza e in punta di piedi (salvo temporali improvvisi).

Ecco che ben presto ritroveremo nei supermercati e nei centri commerciali: luci, alberi e varie decorazioni. Anticiperanno sempre più del previsto la Santa festa del Natale. Essa è una festa religiosa tanto amata e sentita soprattutto dal Credo cristiano ma allo stesso tempo, negli ultimi anni, il consumismo ne ha fatto da padrone.

Quante volte è capitato di doverci recare all’interno di un negozio, fisico o online, per comprare il regalo al parente o all’amico che avevamo dimenticato nella lista? Ecco, gli attori cambiano ma la scena è sempre la stessa.

Il Natale in estate…mai dire mai

A volte, tra amici, si è sempre palesata quella volontà di festeggiare almeno una volta nella vita il Natale estivo o comunque in alcune località che a dicembre sono calde, esotiche e dove il sole è sempre presente.

Quest’anno, però, sembra che in Italia ci sia una grandissima novità proprio per il prossimo Natale. La data che dovremo segnare sul calendario oltre al 25 dicembre (e qui non ci piove), è il 31 agosto 2024. Vi ricordate quei bravissimi ragazzi del trio musicale Il Volo? Ecco cosa faranno in piena estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Il Volo augurerà Buon Natale il 31 agosto

Saranno impegnati con il Concerto di Natale nella Valle dei Templi ad Agrigento ma le riprese verranno registrate proprio il 31 agosto, come riportato da giuseppeporro.it, in cui il pubblico dovrà indossare abiti invernali perché poi sarà trasmesso su Canale 5 ed essere credibile agli occhi dei telespettatori.

Quindi, quando ci sintonizzeremo il giorno di Natale sulle reti Mediaset e vedremo questi bravissimi ragazzi cantare e allietarci con splendidi canti natalizi, ricordiamoci che si sono scambiati gli auguri di Natale in piena estate e forse col costume in tinta sotto lo smoking.