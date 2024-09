Myrta Merlino si è svegliata nel peggiore dei modi: una notizia non è facile da affrontare

Myrta Merlino è al centro dell’attenzione perché sembra che nemmeno stavolta le cose siano andate per il verso giusto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di ciò che sta accadendo.

L’anno scorso Pier Silvio Berlusconi ha introdotto delle grandi novità negli studi televisivi di Mediaset e tante cose sono cambiate.

Si sono allontanati dalla TV personaggi pubblici di spicco, e tra questi possiamo menzionare Belen Rodriguez. Quest’ultima in varie interviste aveva dichiarato di essere stata lei a prendere questa decisione.

Da non dimenticare Barbara D’Urso, la quale per anni ha fatto compagnia agli italiani con i suoi programmi storici e uno di questi è senza dubbio Pomeriggio Cinque. Dopo anni di collaborazione con Mediaset, purtroppo è stata costretta a voltare pagina a malincuore e al suo posto è stata collocata la collega Myrta Merlino.

All’inizio non è stata un’impresa semplice, perché la giornalista ha dovuto sostituire una delle conduttrici più amate. Per fortuna, con il tempo è entrata nel cuore dei telespettatori. Questo successo lo deve soprattutto alla sua indiscussa professionalità, in quanto ha dato al programma un taglio più giornalistico. Tuttavia le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

Dura realtà per Myrta Merlino

Nelle ultime ore Myrta Merlino ha avuto un botta e risposta con Fedez. In passato hanno avuto un battibecco e durante la prima puntata di Pomeriggio Cinque la conduttrice ha colto l’occasione per dire la sua in merito ad alcune affermazioni fatte dal cantante in estate.

“Caro il mio Fedez, come sempre, avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro, e i media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte, bisogna sopportarli. Quindi noi continueremo a dare tutte le notizie“, ecco cosa ha detto. Per ora non si sa come andranno le cose tra i due, ma una cosa è certa: gli ascolti non sono ancora decollati.

Una notizia che ha stravolto Mediaset

Secondo quanto riportato sul sito libero.it, per ora sembra che le prime puntate della seconda edizione non abbiano dato i risultati sperati. Purtroppo la situazione non migliora se lo share è messo a paragone con quello ottenuto da Pomeriggio 5 News di Simona Branchetti.

Per non parlare di Nunzia De Girolamo, al timone della conduzione di Estate in Diretta su Rai 1 che va in onda proprio nella stessa fascia oraria. E della presenza di Alberto Matano con La Vita in Diretta, che rappresenta un avversario formidabile per Myrta Merlino.