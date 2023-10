Myrta Merlino, rissa improvvisa: “Ti ammazzo” | La situazione sfuggita di mano finisce malissimo

Myrta Merlino ha diretto una puntata di Pomeriggio Cinque ad alta tensione. Non sono mancate delle minacce nello studio. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere

In seguito alle novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi nella Mediaset, alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo sono andati via. Belen Rodriguez, per esempio, ha lasciato sia Tu sì que vales che Le Iene. Ha riferito che è dipeso da lei, ma i fan non ci credono del tutto.

Poi è stata la volta di Barbara D’Urso, la quale da metà settembre non c’è più nello studio del suo programma Pomeriggio Cinque perché sostituita da Myrta Merlino. Adesso trascorre la quotidianità a Londra, però ha anticipato che tornerà in Italia con nuovi progetti.

In una delle recenti dirette è accaduto il putiferio e ne ha parlato il sito Dagospia. Nei giorni scorsi il sito di Roberto D’Agostino aveva parlato di una probabile chiusura del programma per via degli ascolti. Ma la situazione è inaspettatamente cambiata nelle ultime ore per via di un imprevisto.

In tanti si sono chiesti cosa ne pensa Pier Silvio Berlusconi delle urla e degli insulti che non hanno permesso nemmeno alla conduttrice di placare gli animi. Andiamo a scoprire cosa è accaduto in presenza della conduttrice incredula.

Discussione accesa nello studio di Pomeriggio 5

Davanti alle telecamere si sono presentati Javier Rigau, ex marito dell’attrice, e Andrea Piazzolla, l’amministratore della società Vissi d’Arte, per parlare in merito all’attrice Gina Lollobrigida. In vari studi televisivi si è parlato dell’argomento, ma nello studio di Pomeriggio Cinque è successo un qualcosa di clamoroso.

Il confronto è stato molto acceso, ma nonostante tutto c’è stata una bella notizia inerente agli ascolti. Sembra proprio che siano aumentati proponendo questo scontro verbale tra i due uomini. Eppure la situazione è letteralmente degenerata con delle minacce di morte.

“Io ti ammazzo”, minacce di morte in diretta

I due si sono attaccati verbalmente ininterrottamente, senza permettere ai telespettatori di comprendere le loro affermazioni. A un certo punto Piazzolla ha esclamato: “Bandito lo dici a tua sorella, mi ammazzi? Sei sicuro? Ecco chi è Rigau, è uscito fuori”.

Rigau, dunque, avrebbe minacciato per poi controbattere: “Hai fatto vivere Gina in modo in una maniera inumana. Ti voleva denunciare”. Non è stato uno spettacolo bello da vedere, ma come detto prima gli ascolti sono decollati. Molti hanno ricordato le dinamiche televisive ai tempi di Barbara D’Urso.

