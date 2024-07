Musica gratis, ora puoi ascoltarla solo con questa applicazione: ti basta avere un account | È tutto legale

Vuoi ascoltare tanta buona musica senza spendere un euro? Scaria subito questa App. Sei nella totale legalità.

Non c’è alcun dubbio che per i nostri momenti di relax o di puro e sano divertimento sentiamo il bisogno di avere a disposizione delle canzoni sia nuove che più datate. Magari alcune le associamo, come è anche giusto e normale che sia, a dei particolari istanti della nostra vita o a delle persone a noi care.

Fatto sta che tutti o noi abbiamo una sorta di colonna sonora, anche se non ce re rendiamo sempre conto, che contraddistingue le nostre giornate, dove lo stress fa capolino un po’ troppo spesso, così come nella nostra esistenza in linea generale. Indubbiamente è sempre stato così anche se oggi è cambiato il modo di ascoltare la musica.

Basti pensare che fino a una decina di anni fa per farlo andavamo ad acquistare i cd nei negozi fisici mentre ora li scarichiamo dalle varie piattaforme a pagamento per ascoltarle sui vari dispositivi di rete mobile. Anche in auto puntiamo sulle chiavette dove abbiamo per l’appunto scaricato i brani che vogliamo ascoltare per rilassarci mentre siamo alla guida.

Musica gratis per te grazie a una nuova App

Tuttavia i giovani e i giovanissimi talora compiono comunque uno sforzo in più, puntando ancora all’acquisto del poco fa menzionato cd fisico dal momento che grazie ad esso possono anche avere l’assai ghiotta opportunità, durante i firma copie, di incontrare, seppur per qualche breve istante, il proprio idolo canoro.

In ogni caso sono le piattaforme che ci consentono non solo di scaricare ma anche di ascoltare semplicemente tanta buona musica a essere particolarmente ricercate quando navighiamo in Rete. In ogni caso se, durante le pulizie casalinghe amiamo accendere la TV e selezionare una playlist da YouTube, poi quando siamo casa puntiamo su Spotify. Ora però possiamo lasciarci ammaliare anche da un’altra App che ci promette tanti brani da riprodurre, senza spendere un euro.

InnerTune, cercala in Rete e inizia a rilassarti

Parliamo di InnerTune che è ancora oggi poco sconosciuta e che è disponibile solo per Android. Tuttavia non la troverete nel vasto Play Store di Google, dunque dovrete andare a scovarla in Rete, facendo la classica ricerca con il motore che maggiormente preferite. A quel punto dovrete mettere in atto il download.

Potrete notare che avrete a disposizione un catalogo decisamente vario e interessante. Diciamo pure che, come si dice in gergo, ce ne è davvero per tutti i gusti. E anche in codesto caso potrete creare, e pure con una certa disinvoltura per la verità, delle meravigliose playlist per godervi al massimo la vostra magica estate.