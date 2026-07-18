Monopattini, il primo giorno dell’obbligo assicurativo è un salasso: raffica di multe a Roma

Le nuove regole per i monopattini elettrici sono entrate subito nella fase operativa. A Roma i controlli sono partiti fin dalle prime ore successive all’obbligo della copertura assicurativa e il primo bilancio evidenzia numeri significativi: 126 monopattini sottoposti a verifica e sanzioni amministrative che raggiungono complessivamente 8.140 euro. L’attività ha permesso di fotografare il livello di adeguamento degli utenti alle disposizioni introdotte per la circolazione dei mezzi elettrici leggeri.

Controlli sui monopattini, assicurazione e casco al centro delle verifiche

L’attenzione degli operatori si è concentrata sugli adempimenti oggi richiesti per poter utilizzare regolarmente un monopattino elettrico sulle strade cittadine. In numerosi casi sono emerse irregolarità che hanno portato alla contestazione delle violazioni previste dal Codice della strada.

La mancanza della copertura assicurativa obbligatoria è stata rilevata in 23 controlli. Altre 17 sanzioni hanno riguardato l’assenza del contrassegno identificativo, elemento che accompagna il nuovo sistema di identificazione dei veicoli. Si tratta di obblighi introdotti con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione degli accertamenti e di garantire una maggiore tutela in caso di incidente.

Le verifiche hanno interessato anche il comportamento dei conducenti durante la circolazione. Sono state accertate 33 violazioni per il mancato utilizzo del casco protettivo, ancora oggi una delle irregolarità più frequenti. A queste si aggiungono 12 contestazioni per la circolazione contromano, 18 per l’assenza del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando previste e cinque sanzioni per il mancato rispetto del semaforo rosso.

Il quadro complessivo evidenzia come molti utilizzatori debbano ancora completare l’adeguamento alle nuove prescrizioni. L’entrata in vigore delle modifiche normative richiede infatti attenzione non soltanto agli aspetti amministrativi, ma anche alle modalità di utilizzo del mezzo nella circolazione quotidiana.

Sicurezza stradale, verifiche estese anche agli altri utenti della strada

L’attività svolta non ha riguardato esclusivamente i monopattini. Nel corso del servizio sono stati intensificati i controlli dedicati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai conducenti che rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione.

Sei persone sono state denunciate dopo essere state sorprese alla guida in stato di alterazione psico-fisica oppure dopo essersi rifiutate di effettuare gli accertamenti previsti. Si tratta di episodi che confermano come i controlli siano stati organizzati per verificare il rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada, indipendentemente dal veicolo utilizzato.

L’intensificazione delle verifiche punta anche a rafforzare la prevenzione, soprattutto in una fase in cui le nuove disposizioni sui monopattini stanno modificando le abitudini di molti cittadini che utilizzano questi mezzi per gli spostamenti quotidiani.

Veicoli recuperati e altri interventi durante il servizio

Nel corso delle operazioni sono stati portati a termine anche altri interventi che hanno consentito di recuperare beni sottratti ai proprietari.

Un uomo di 41 anni è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di due pneumatici risultati rubati da una Lancia Y. Gli pneumatici sono stati recuperati e restituiti al proprietario.

Poco dopo è stato fermato un minorenne mentre guidava una Toyota Aygo risultata rubata nella stessa giornata. Anche il veicolo è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria.

L’attività si è conclusa con la denuncia di due cittadini romeni, di 42 e 16 anni, fermati subito dopo aver oltrepassato il muro di recinzione di una villa in vendita. Per entrambi è stata contestata l’invasione di terreni o edifici in concorso.

I dati raccolti durante questa prima giornata di controlli indicano che l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i monopattini è stata accompagnata da verifiche capillari sul territorio romano. Le numerose infrazioni accertate mostrano che resta ancora un percorso di adeguamento alle nuove norme, mentre l’attività di controllo proseguirà con l’obiettivo di aumentare il rispetto delle regole e rendere più sicura la circolazione sulle strade della Capitale.