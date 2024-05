Monete rare, questa Lira la cercano tutti i collezionisti: se la vendi ora ti riempi le tasche | Trovala nei cassetti

Se per caso avete ancora in casa, dimenticate in qualche cassetto, queste vecchie monete rare, sappiate che potrete incassare un mucchio di soldi. I collezionisti le cercano ovunque, questa Lira è introvabile.

Sono passati più di vent’anni da quando abbiamo detto addio alla Lira, le nuove generazioni non sanno neanche di cosa stiamo parlando, ma chi in quel periodo era un adolescente o più grande, si ricorda perfettamente tutto il passaggio. Viaggiavamo con quelle vecchie calcolatrici che avevano il tasto che ci restituiva in simultanea la cifra dell’euro dopo aver messo il numero in lire.

Quando ci parlavano di centesimi ci veniva quasi un mancamento, per non parlare di quando facevamo il paragone tra i due coni, soprattutto con lo stipendio, badate bene gente, 1 milione delle vecchie lire corrispondevano a circa 500 euro di oggi, questa differenza ci ha mandato in confusione per mesi.

Poi finalmente, abbiamo iniziato a ragionare solo in euro, dimenticandoci quel paragone anche perché era da sadici continuare a pensare quanto i prezzi raddoppiavano ma gli stipendi no. Dopo aver digerito questo passaggio di denaro, ci siamo trovati con molte monete o residui di vecchie lire trovate ovviamente dopo il termine massimo che la Banca d’Italia ci aveva dato per cambiare la valuta.

Per questo, alcuni spiccioli sono diventati rari, quindi se avete la fortuna di avere a casa queste monete, sappiate che potreste guadagnare un sacco di soldi, in quanto i collezionisti le cercano ovunque. Ecco di quali monete parliamo.

Se avete queste monete rare della Lira i collezionisti vi ameranno

In realtà, sono due le monete rare ricercate dai collezionisti, una, la più rara di tutti, la tratteremo nel prossimo paragrafo, mentre quella che stiamo per illustrarvi è sempre introvabile ma forse più accessibile. Naturalmente dovete avere la fortuna di averle ancora a casa o di avere qualche nonno o parente vario che ha deciso di conservarle per ricordo in qualche vecchia dispensa.

Dunque, dovete cercare la moneta della lira con impressa la spiga, coniata nel 1947, i cui esemplari sono stati poco più di 12.000 esemplari. La moneta in questione oltre alla data storica, presenta un contadino che ara il campo e la scritta: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. È questa la moneta che dovete cercare e badate bene, se ce l’avete cercate subito qualche collezionista a cui venderla, in quanto il suo valore ad oggi si aggira ai 1.800 euro.

La moneta introvabile

Oltre alla moneta sopra descritta, sappiate che c’è una lira che vale più di tutte, il motivo? È praticamente introvabile! Stiamo parlando della 1 Lira Arancia, coniata nel 1947, sul cui fronte presenta la testa di Cerere, mentre sul retro un’arancia. Di questa particolare moneta ne furono distribuite soltanto 12mila esemplari e non si sa quante ancora siano rimaste in giro.

Il valore di questa moneta si aggira attorno ai 1.500 euro come prezzo minimo, ma ci sono collezionisti che pagherebbero di più pur di averla. Adesso che vi abbiamo detto cosa cercare, non vi resta che “smontare” casa alla ricerca di qualche vecchia lira rimasta nel cassetto. Chissà che non sarete proprio voi i fortunati possessori?